Ejército despliega más de 4.000 uniformados para custodiar las vías de Antioquia, Córdoba y Chocó en la semana de receso

Con el inicio de la semana de receso escolar y el incremento en la movilidad de turistas hacia diferentes destinos del país, las Fuerzas Militares pusieron en marcha un dispositivo de seguridad vial en el noroccidente de Colombia.

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La Séptima División del Ejército Nacional dispuso más de 4.000 hombres y mujeres dedicados de manera exclusiva a custodiar los principales ejes viales que conectan a los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó.

Este contingente estará enfocado en acompañar a propios y visitantes que se desplazan hacia zonas turísticas, religiosas y de descanso.

El Ejército Nacional adelanta un plan de seguridad para la Semana de Receso en Antioquia, Córdoba y Chocó. Foto: Ejército

Para optimizar los tiempos de respuesta y abarcar puntos geográficos estratégicos, el dispositivo en tierra contará con el apoyo constante de helicópteros y aeronaves no tripuladas (drones).

El personal desplegado en las carreteras no solo realizará labores de control vehicular y presencia disuasiva, sino que también está capacitado para atender contingencias en la vía.

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Los uniformados cuentan con entrenamiento en primeros auxilios y el respaldo de unidades especializadas en respuesta rápida, movilidad en motocicletas de alto cilindraje, capacidades antiexplosivos, operaciones urbanas y comandos antisecuestro.

El plan operativo se ejecuta de forma articulada con la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, integrando las diferentes fuerzas para salvaguardar el orden público en los corredores de la región.

Despliegue de seguridad en las vías del departamento de Antioquia, Córdoba y Chocó. Foto: Ejército

A la par del dispositivo vial, la Séptima División mantendrá desplegados a otros 10.000 uniformados que adelantan operaciones militares permanentes en puntos neurálgicos e interiores de esta zona del país.

Las autoridades hicieron un llamado a los viajeros para hacer uso de las herramientas de denuncia ciudadana. Durante toda la semana, estarán habilitadas las líneas gratuitas 107 (Seguridad Nacional) y 147 (Gaula) para reportar de manera oportuna cualquier alteración.