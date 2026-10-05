Alias Lobo y Zamanta, los disidentes de Farc de confianza de Primo Gay, capturados tras orden del presidente De La Espriella

Un nuevo golpe sufrieron las disidencias de las Farc del prófugo y exbeneficiario de la paz total del gobierno Petro, alias Calarcá.

Según el presidente Abelardo De La Esperilla, en las últimas horas fue capturado Lobo, un cabecilla de la estructura 36, que estuvo, como se recordará, detrás del atentado criminal contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, donde fueron asesinados 13 policías.

“En la vereda La Paulina, en Valdivia, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y el CTI de la Fiscalía capturaron a dos integrantes de la estructura narcoterrorista 36: alias Lobo o Emanuel, cabecilla de comisión, y alias Zamanta o La Flaca“, dijo el presidente De La Espriella.

Alias Calarcá, cabecilla de las disidencias Farc, es uno de los blancos prioritarios del Gobierno de De La Espriella. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Agregó que “alias Lobo es investigado por extorsiones, secuestros, homicidios, desplazamientos de población civil y ataques contra nuestra Fuerza Pública en el norte de Antioquia”.

SEMANA conoció que Lobo, según fuentes de la Policía, es hombre de confianza de alias Primo Gay, quien es el tercer cabecilla del frente 36 de las disidencias de Calarcá.

A alias Primo Gay las autoridades lo sindican de ser un dinamizador de homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados, minería ilegal, reclutamiento ilícito y acciones terroristas mediante el uso de drones.

Por su ubicación se ofrece una recompensa de hasta 640 millones de pesos y se estima su zona de injerencia en la región antioqueña.

Incluso desde el gobierno pasado se ofrecía la millonaria recompensa por Primo Gay, como figura en las redes sociales del exministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El frente 36 de las disidencias de las Farc fue el que preparó un campo minado para hacer explotar un helicóptero de la Policía, que llevaba a un equipo de erradicación de cultivos ilícitos a la región de Amalfi, Antioquia.