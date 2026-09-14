“Ojalá no estemos en una inflada de cargos”: el sablazo de la defensa de Laura Sarabia a la Fiscalía en plena audiencia de imputación

A Laura Sarabia la Fiscalía le imputó los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso. De acuerdo con el ente acusador, la exembajadora de Colombia en el Reino Unido utilizó su poder en el gobierno del presidente Gustavo Petro para someter a Marelbys Meza a unas pruebas de poligrafía ilegales.

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La defensa de la exembajadora advirtió que la Fiscalía tiene que ser objetiva y dijo que incluir el delito de peculado durante la imputación empieza a dibujar lo que considera una “imputación inflada”, tras advertir que no existen hechos materiales probatorios para advertir que ese delito se hubiese cometido por su cliente.

Incluso dejó entrever que sumar el delito de peculado a la imputación que previamente se había anunciado por otros dos delitos parece una represalia por no firmar un acuerdo con el ente acusador, donde la exembajadora acepte responsabilidad y se fije una condena en su contra.

“Para eso les pagan, para imputar y acusar, pero hay que ser objetivos, y ojalá que, como no hemos accedido a lo de la aceptación de cargos, al preacuerdo, no se trate de una inflada de cargos”, dijo el exfiscal Mario Iguarán, abogado de Laura Sarabia.

La defensa de Laura Sarabia fue más allá e hizo una advertencia de cómo fiscales en otros procesos terminaron en líos judiciales, justamente por lo que considera inflar las imputaciones. Iguarán lo dijo en plena audiencia y mientras la fiscal que acababa de imputar cargos lo estaba escuchando.

“Porque recientemente en una decisión de la justicia se condenó por prevaricato a una fiscal en Cauca, que le dio por inflar los delitos, pero lo que queremos es que se nos precise algunas inquietudes que nos atormentan”, señaló la defensa de Sarabia.

Imputación Laura Sarabia Foto: Suministrada (API)

El ente acusador aseguró que Sarabia aprovechó su cargo y la jerarquía que tenía en la Presidencia para impartir órdenes en el sentido de llevar a Marelbys Meza a las pruebas de poligrafía que, en criterio de los investigadores, fueron ilegales, una orden que se convirtió en un abuso de poder y un peculado.