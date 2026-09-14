Un contenedor que aparentaba transportar principalmente artículos de oficina y útiles escolares terminó bajo la lupa de las autoridades.

En su interior fueron encontrados 19.300 pares de zapatos y otras mercancías, con un valor comercial superior a $6.200 millones.

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Así descubrieron el millonario cargamento de zapatos en el Valle del Cauca

El hallazgo se produjo durante un procedimiento de control aduanero adelantado en Puente Tierra, sobre la vía Buenaventura-Buga, en el Valle del Cauca.

La diligencia estuvo a cargo de la Policía Nacional, a través de la División de Control Operativo Cali, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

De acuerdo con la información oficial divulgada por la DIAN, el contenedor fue sometido a revisión y las autoridades encontraron 19.300 pares de zapatos, además de unas 1.500 unidades de otras mercancías, entre ellas artículos de oficina y útiles escolares.

El valor comercial de los elementos aprehendidos supera los $6.200 millones, según el reporte conocido sobre el procedimiento.

La mercancía no tenía los documentos requeridos

Las autoridades indicaron que la mercancía no contaba con la documentación necesaria para acreditar su ingreso y permanencia legal en Colombia.

Por esta razón, quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

La diferencia entre lo que aparentaba transportar el contenedor y lo encontrado durante la inspección fue uno de los elementos que permitió detectar el cargamento de calzado.

La coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, directora de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, señaló que este tipo de operaciones buscan afectar las estructuras dedicadas al comercio ilegal.

“Este resultado operativo protege la economía y la industria nacional al impedir la comercialización de mercancías ingresadas de manera ilegal al país”, afirmó la oficial, según fue citada en el reporte sobre el operativo.

La funcionaria también destacó que estos controles contribuyen a combatir la evasión de impuestos y a afectar las fuentes de financiación asociadas al contrabando.

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La modalidad buscaba dificultar la labor de las autoridades durante los controles aduaneros y permitir el ingreso de la mercancía sin cumplir con los requisitos establecidos, con el fin de evadir los controles y tributos correspondientes.

La DIAN ha venido reforzando los controles sobre mercancías sujetas a vigilancia aduanera.

El procedimiento permitió poner bajo control la mercancía, mientras las autoridades adelantan las actuaciones aduaneras correspondientes para establecer su situación y las responsabilidades a que correspondan.