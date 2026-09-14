La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció este 14 de septiembre sobre la controversia surgida alrededor de los estudiantes y voluntarios que han participado en la atención de los incendios forestales en el departamento.

Aseguró que la administración departamental no los ha señalado de estar relacionados con actividades ilícitas y pidió evitar la estigmatización en medio de la emergencia.

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Gobernadora del Tolima rechaza señalamientos contra estudiante y voluntarios

La Gobernación del Tolima emitió este lunes 14 de septiembre un comunicado a la opinión pública.

En él, la gobernadora Adriana Magali Matiz se refirió a la polémica surgida tras la sesión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo del pasado 12 de septiembre.

El pronunciamiento se produce mientras el departamento completa, según la Gobernación, 44 días de lucha ininterrumpida contra los incendios forestales, una emergencia que habría afectado alrededor de 60.000 hectáreas.

Matiz rechazó categóricamente cualquier forma de estigmatización y sostuvo que ni ella ni las autoridades departamentales han vinculado a estudiantes o voluntarios con actividades ilícitas.

“No se puede exigir rectificación sobre señalamientos que jamás han existido”, afirmó la gobernadora en el comunicado.

La mandataria también cuestionó lo que calificó como una narrativa construida alrededor de los estudiantes y voluntarios y aseguró que esta habría contribuido a generar confrontación entre la ciudadanía y la institucionalidad.

Matiz comenzó su declaración reconociendo el trabajo de las comunidades, estudiantes universitarios, campesinos, colectivos ambientales y voluntarios que han participado en la atención de la emergencia junto con organismos oficiales y cuerpos de socorro.

La mandataria destacó particularmente la labor de los bomberos, la Defensa Civil, la Fuerza Pública y las alcaldías, y aseguró que la respuesta a la emergencia ha requerido un trabajo permanente.

La gobernadora hizo un llamado a superar la confrontación y planteó una mayor integración de los jóvenes en las labores de respuesta ante las emergencias.

Matiz invitó a la juventud a pasar, en sus palabras, “de la narrativa del choque a la construcción de capacidad instalada”, mediante formación, estímulos e integración directa a los cuerpos de socorro y brigadas de atención.

La Gobernación reiteró además que mantiene abiertas sus puertas al diálogo directo y respetuoso.

La mandataria destacó particularmente la labor de los bomberos, la Defensa Civil, la Fuerza Pública y las alcaldías, Foto: Alejandro Acosta

La Gobernación habla de una posible acción criminal

El comunicado también hace referencia a situaciones que, de acuerdo con los reportes recibidos por las autoridades, estarían siendo objeto de investigación.

La Gobernación señaló que bomberos y campesinos han reportado situaciones que considera atípicas en diferentes puntos del territorio.

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Entre ellas menciona la presencia de acelerantes, bidones y brea prendida, elementos que, según el comunicado, serían indicios de una posible intervención deliberada en algunas conflagraciones.

La administración departamental sostiene que estos hechos deben ser investigados por las autoridades y habla de la necesidad de perseguir a quienes estarían detrás de las acciones criminales.

El pronunciamiento llega mientras continúan las labores de atención de los incendios forestales en el Tolima y después de más de seis semanas de emergencia, según el balance presentado por la administración departamental.