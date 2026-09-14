La Fuerza Aérea habría ubicado la avioneta reportada como desaparecida durante el fin de semana

La Fuerza Aérea reportó que habría localizado la avioneta que fue reportada como desaparecida durante el pasado fin de semana en el departamento del Chocó.

A través de sus redes sociales indicó la Fuerza Aérea que: “Una vez conocida la pérdida de comunicación con la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985, la https://x.com/FuerzaAereaCol activó de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal”.

Agregó que “con aeronaves Bell-212, UH-60 BlackHawk y C-90 con equipos especializados de geolocalización, se llevó a cabo la búsqueda de la aeronave sobre la vereda Oscordó, Pueblo Rico #Risaralda”.

“Aproximadamente sobre las 7:30 a. m., nuestra aeronave UH-60 Black Hawk localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá indicios correspondientes a la aeronave. La #FuerzaAérea🇨🇴 continúa con las misiones de búsqueda y verificación de la emergencia en coordinación con la @AeroCivilCol junto a organismos de socorro y autoridades competentes”, explicó la FAC.

La aeronave con la cual la FAC habría encontrado la avioneta desaparecida habría despegado del Comando de Combate 5, que se encuentra ubicado en la base militar de Rionegro, Antioquia.

Fuerza Aérea habría localizado avioneta reportada como desaparecida durante el pasado fin de semana. Foto: FAC

Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó, en el Chocó, había entregado algunos detalles preliminares de la avioneta, indicando que pobladores la habían observado volando a baja altura.

“En estos momentos ya retornaron los organismos de socorro al rescate de esta aeronave por el sitio donde creemos o tenemos la certeza de que sobrevoló muy bajito, específicamente sobre la comunidad de Bochoromá, Farallones, Cañaveral, comunidades indígenas, y también el reporte que he tenido por el caserío de Chato y la comunidad de Brisa de Jóvaro”, explicó el mandatario.

Ocupantes identificados:

Perla Costanza Álvarez

Sandy García

María Guzmán

Yuliza Figueredo

El piloto de la aeronave: Mehmet Cankaya

Respecto a una declaratoria de siniestro de la avioneta, aún las autoridades correspondientes siguen evaluando la situación con base en la nueva información de la Fac.