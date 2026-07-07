La prueba reina del escándalo del exedecán de Petro: Ejército pidió excluirlo del ascenso. Choque de versiones con MinDefensa

SEMANA obtuvo en exclusiva apartes de un documento que ha venido construyendo el Ejército sobre la gestión del Gobierno Petro. Ahí apareció el nombre del hoy teniente coronel Sammy Rodríguez y un detalle relevante que refutaría la información que ha entregado el Ministerio de Defensa frente a este ascenso.

El teniente coronel Sammy Rodríguez se encuentra en el centro de la polémica después de que esta revista reveló los hilos de poder que se habrían movido para que ascendiera a ese grado, pese a tener un llamado a juicio disciplinario por un delicado caso de presunto acoso sexual en contra de otra uniformada en Bucaramanga.

Esa decisión provocó una explicación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien ha insistido: “La junta asesora de las Fuerzas Militares aprobó el ascenso del My. Rodríguez el 22 de abril, fecha para la cual no se tenía conocimiento de auto de cargos por parte de la Procuraduría. Dicha junta es la que le dio el soporte al decreto de ascenso número 0553 del 1 de junio de 2026”.

Así se movieron los hilos del poder para el polémico ascenso del exedecán de Petro, investigado por presunto acto sexual y violencia de género

Sin embargo, la información que ha venido recogiendo el Ejército del Gobierno actual es completamente contraria a lo que ha venido informando el Ministerio de Defensa, frente a este nuevo escándalo que vive la administración del presidente Gustavo Petro.

El documento del Ejército titulado como “Cronología de ascenso oficiales junio de 2026” cita a la junta asesora de las Fuerzas Militares, los requisitos de ascensos, los impedimentos para esa promoción y lleva los logos de la Presidencia de la República, del Ministerio de Defensa, del Comando de las Fuerzas Militares y del Comando del Ejército.

La información que recopila dicho informe es una línea de tiempo que explica una a una las fases que adelantó el Ejército en el caso del entonces mayor Rodríguez, quien fue ascendido pese a tener una formulación de cargos en su contra, proceso que le genera una inhabilidad, según la ley.

El documento en poder de esta revista revela que el 1 de enero de este año, el Ejército lanzó la circular para el ascenso de oficiales; tres meses después salieron las actas del comité para la promoción de dicho uniformado y las recomendaciones que la junta asesora de las Fuerzas Militares le envió al Ministerio de Defensa.

El 11 de mayo el Ejército le entregó dicha documentación al jefe de personal del Comando General de las Fuerzas Militares y un día más tarde presentó una “solicitud de exclusión My. ing. Rodríguez Lemus, Sammy Hernesto”, por el concepto de “pliego de cargos”.

Esa misma petición fue hecha sobre los mayores Juan Echavarria Losada y Álvaro Romerio Salas Patiño, quienes, a pesar de tener un pliego de cargos en su contra, terminaron en la lista que ascendió a más de 800 oficiales.

Es decir, pese a que la junta asesora de las Fuerzas Militares aprobó el ascenso del My. Rodríguez el 22 de abril, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sin embargo, el 12 de mayo el mismo Ejército pasó una “solicitud” para excluirlo de esa lista que causó polémica tras salir a la luz pública.

Esa petición de “exclusión” habría llegado tarde por las presuntas jugaditas que hizo el entonces mayor Rodríguez para que la Procuraduría no le notificara su llamado a juicio disciplinario. Aunque esa decisión salió el 23 de abril, el oficial salió con una incapacidad médica hasta el 26 de mayo, lo que habría retrasado dicha decisión.

Lo particular del caso es que el 20 de mayo la junta asesora de las Fuerzas Militares le entregó un proyecto de decreto al Ministerio de Defensa para los ascensos; sin embargo, diez días después salió con el nombre del polémico coronel Sammy Rodríguez.

Por esa situación, el 3 de junio la junta asesora de las Fuerzas Militares le volvió a enviar al Ministerio de Defensa el documento en el que se pedía la “exclusión de los tres señores mayores”, entre ellos, el exedecán del presidente Gustavo Petro, teniente coronel Sammy Rodríguez.

Pero dos días antes el Gobierno Petro ya había expedido y firmado el decreto que confirmó el ascenso de Rodríguez, pese a tener una formulación de cargos en su contra por un delicado caso que habría afectado a otra oficial al interior de la fuerza.

Las contradicciones

SEMANA también obtuvo un documento del 14 de mayo que firmó el coordinador del Grupo de Negocios Generales del Ministerio de Defensa, Arley Pulido Millan, en el que dio explicaciones frente al proceso que avanzaba contra el entonces mayor Sammy Rodríguez.

En esa respuesta precisó: “A la fecha (14 de mayo), el proyecto de decreto de ascensos del personal militar no ha sido radicado ante el Ministerio de Defensa Nacional para el trámite correspondiente, razón por la cual esta dependencia no cuenta con competencia funcional ni con los elementos administrativos necesarios para verificar requisitos”.

Esa carta también contradice al ministro Pedro Sánchez, quien reiteró que desde el pasado 22 de abril la junta asesora autorizó el ascenso del coronel Rodríguez, pero su oficina de Grupos de Negocios Generales informó que hasta el 14 de mayo no estaba radicado el proyecto de decreto de ascensos. Lo particular es que pocos días antes las FF.MM. ya habían solicitado al Ministerio de Defensa frenar la promoción del exedecán de Petro.

Este es el documento: