Exedecán del presidente Petro habría dilatado proceso por presunto acto sexual para no perjudicar su ascenso

SEMANA conoció en exclusiva las ‘jugaditas’ a las que habría acudido el entonces mayor del Ejército, Sammy Rodríguez, para evitar que la Procuraduría General de la Nación le notificara el llamada a juicio disciplinario en su contra por un delicado caso de presunto acto sexual y violencia de género.

Esta revista obtuvo detalles hasta ahora inéditos de cómo el oficial del Ejército Nacional, al parecer, habría evitado todos los trámites que hizo la Procuraduría para poder notificarle la decisión en su contra. Sin ese paso, la decisión no podía pasar a la sala de juzgamiento del ente de control.

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Las ‘jugaditas’ de Rodríguez habrían quedado en evidencia desde el pasado 23 de abril de este año, día en que la Procuraduría expidió la decisión que confirmaba la imputación de cargos en contra de quien en su momento, fue el asistente personal y supervisor de la seguridad de Casa Militar para el presidente Petro.

Un día después de que se conoció esa decisión, es decir el 24 de abril, la Procuraduría empezó a buscar al entonces mayor Rodríguez, quien en un extraño movimiento pidió autorización para ingresar a la entidad con el fin de atender el requerimiento, pero nunca apareció en el edificio ubicado en el centro de Bogotá.

Días después la Casa Militar, organismo encargado de garantizar la seguridad, logística y protocolo del Presidente de Colombia, le informó al ente de control que Rodríguez apareció explicando que estaba hospitalizado.

En ese momento, la Procuraduría le informó que podía autorizar dicha notificación por correo electrónico, pero tampoco aceptó dicho permiso. Asú fue como el 5 de mayo la Casa Militar, liderada por el coronel Hair Ardila, explicó que no lograba notificar al oficial porque estaba en el Hospital Militar, en Bogotá, y envió una incapacidad médica de 20 días.

Así fue como el exedecan del presidente Petro habría evadido a la justicia que, según la ley, habría afectado su carrera, pues ese pliego de cargos es una prohibición para que pueda ascender.

Lo más llamativo del caso es que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le dijo a SEMANA que el ahora teniente coronel Sammy Rodríguez hizo parte de la lista de ascensos porque la decisión del juicio disciplinario en su contra fue comunicada “oficialmente por la autoridad competente el 8 de mayo de 2026″, y la junta asesora que avaló su promoción fue el 22 de abril.

Sin embargo, expertos consultados por esta revista explicaron que dicha junta asesora y el Gobierno Petro habría pasado por alto las “jugaditas” del exedecán para evitar ser notificado.

Contra el hoy teniente coronel Sammy Rodríguez pesan sendas investigaciones que tratan de determinar el maltrato que habría hecho contra el personal militar del Cantón Palonegro en Bucaramanga ese día del presunto acto sexual, por el permiso que no habría tenido para desplazarse a la capital de Santander y por el supuesto incumplimiento a las jornadas de clase para el curso de ascenso.