¿Quiénes son los dos jefes de Los Pepes que aceptaron el ultimátum de Abelardo De La Espriella y negocian su sometimiento?

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció este domingo, en medio de una intervención transmitida a través de sus canales digitales, un cambio drástico en la política de seguridad del país, tras lanzar fuertes críticas a la denominada paz total del gobierno de Gustavo Petro.

“Su tiempo se acabó”: Abelardo De La Espriella anuncia que reactivará todas las órdenes de captura contra grupos armados

“La paz total fue impunidad total. El país necesita conocer cuáles fueron los verdaderos compromisos de la falsa paz total”, señaló el mandatario electo, al resaltar que este será uno de los puntos clave que se adelantará en medio del empalme con el saliente Gobierno.

De La Espriella aseguró que entre las primeras cosas que hará tras su posesión el próximo 7 de agosto, será firmar los decretos necesarios para que se reactiven todas las órdenes de captura vigentes contra los integrantes de los grupos armados ilegales en todo el territorio nacional.

Además, dejó claro que para quienes continúen delinquiendo y se encuentren al margen de la ley solo habrá una única alternativa: el sometimiento a la justicia. “A esos violentos, a esos bandidos, les envío un mensaje claro: su tiempo se acabó”, afirmó el mandatario electo.

Abelardo De La Espriella anunció este domingo que Digno Palomino y Aldair Montealegre quieren someterse a la justicia. Foto: Screenshot YouTube.

Abelardo De La Espriella insistió que durante su gobierno, en los próximos cuatro años, no negociará con estructuras armadas ilegales y reiteró que la única posibilidad para sus integrantes será acogerse a la justicia.

“A los violentos les hago un único ofrecimiento: un sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla”, manifestó el mandatario electo, al tiempo que resaltó que en su administración “no habrá impunidad, no habrá territorios entregados a los bandidos, no habrá un solo rincón de Colombia donde el Estado renuncie a ejercer su legítima autoridad”.

“Recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de la historia. Están asustados”: Abelardo De La Espriella este domingo

Cabecillas de Los Pepes tienen la intención de someterse a la justicia

En medio de su intervención, De La Espriella confirmó que Digno José Palomino y Aldair Montealegre, cabecillas de la banda criminal de Los Pepes y quienes han sembrado el terror en Barranquilla y el Atlántico, manifestaron su intención de someterse a la justicia con la ley actual.

“Estos bandidos han entendido el ultimátum”, manifestó De La Espriella, quien anunció que en las próximas horas entregará instrucciones claras para el sometimiento de estos delincuentes.

Destacó que le solicitará al ministro de Defensa designado que coordine el procedimiento correspondiente para judicializar a estos “bandidos”. Además, pedirá a la fiscal General que designe un fiscal y un grupo de policía judicial para adelantar este proceso conforme a la ley.

“Sin estos delincuentes en las calles, Barranquilla y el Atlántico podrán comenzar a recuperar la tranquilidad que durante tanto tiempo le fue arrebatada. A los demás criminales les digo claramente, de frente, les queda menos de un mes para tomar la misma decisión, de lo contrario lo van a lamentar”, sentenció De La Espriella.

Digno José Palomino, quien actualmente se encuentra en una prisión, es el máximo cabecilla y fundador de la estructura criminal conocida como Los Pepes, el cual tiene su principal punto de injerencia en el departamento del Atlántico, principalmente en la ciudad de Barranquilla.

Palomino ha liderado una sangrienta disputa territorial contra la también banda delincuencial de Los Costeños, la cual ha esta bajo el mando de José Alfredo Castro, alias Castor, quien también se encuentra tras las rejas.

Los Pepes han controlado las actividades de microtráfico, extorsiones a comerciantes y homicidios selectivos en gran parte de la región Caribe, consolidándose como una de las principales organizaciones criminales.

Temidos capos de bandas criminales en Barranquilla harán la paz con el Gobierno Petro: ¿impunidad total?

Aldair Montealegre, por su parte, comparte el liderazgo de Los Pepes junto con Digno Palomino, siendo el segundo al mando de esta organización criminal y el brazo operativo prioritario del máximo cabecilla en las actividades.

Montealegre esta relacionado con la ejecución de homicidios selectivos, extorsiones a comerciantes y el manejo de rutas de microtráfico de la banda de Los Pepes en Barranquilla y algunos municipios del Atlántico.