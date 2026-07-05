Fallece el exmagistrado y profesor Alberto Yepes Barreiro. Luto en el derecho

El Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas informó del fallecimiento del exmagistrado Alberto Yepes Barreiro, uno de los mayores expertos en derecho electoral del país. El jurista huilense sufrió graves complicaciones de salud.

La noticia de su deceso ha generado impacto y dolor. Como magistrado y como profesor de diferentes universidades, pero especialmente de la Universidad del Rosario y de la Universidad Nacional, el abogado se había destacado por su profundidad, su rigor, su compromiso y su entrega con el derecho y con sus alumnos.

Yepes fue un destacado abogado desde muy joven. Como estudiante de la Universidad del Rosario fue nombrado colegial de número, la máxima distinción que tiene ese claustro académico.

Yepes era miembro de múltiples agremiaciones de abogados como la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el Colegio de Abogados Rosaristas, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo (AIDA), de la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional y Ciencia Política. En la época del proceso de paz fue miembro de la Misión Electoral Especial (con ocasión de los Acuerdos de Paz suscritos entre el Estado Colombiano y el grupo armado insurgente de las FARC) en 2017.

“Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento de nuestro querido exmagistrado del Consejo de Estado, profesor y colegial del Rosario Alberto Yepes Barreiro. Fue un gran liberal y un referente en la enseñanza del derecho administrativo. Su legado no solo marcó nuestras aulas rosaristas, sino que dejó una huella invaluable en la jurisprudencia nacional”, expreso Carlos Nuñez de León, presidente del Colegio de Abogados Administrativistas.

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