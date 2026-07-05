“Recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de la historia. Están asustados”: Abelardo De La Espriella este domingo

El presidente electo se dirigió al país desde sus redes sociales este cinco de julio a las 8 de la noche. “Esta es mi segunda alocución dominical como presidente electo...Yo no soy el presidente de unos pocos”, dijo.

“Aquí hubo una parranda de cuatro años y ahora viene el guayabo”: Miguel Gómez Martínez, el ministro de Hacienda de Abelardo De La Espriella

El primer mandatario aseguró que esta semana ha sido de intenso trabajo. Por ejemplo, ha elegido ya a algunos de los ministros del gabinete y está pendiente de anunciar a los próximos miembros de su equipo que “reflejarán los principios de su gobierno”. Y agregó que juntos están trabajando por el compromiso de “reconstruir nuestra Nación”.

“De igual manera instalé el comité de empalme anticorrupción bajo la dirección de nuestro vicepresidente electo, José Manuel Restrepo”, agregó.

Sobre ese trabajo, que ha sido de una magnitud inédita en el país, aseguró que le pidió al equipo denunciar “sin contemplaciones cualquier foco de corrupción”.

“Recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia. Están asustados como el conductor de un carro que lleva un muerto en el baúl y la Policía lo para. Por eso, tanto nerviosismo y tantos ataques”, puntualizó.

Abelardo De La Espriella hará su primer consejo territorial en Cúcuta este miércoles. Anunció medidas concretas

De La Espriella aseguró que en su gobierno nadie tendrá privilegios y quien traicione la confianza del pueblo responderá ante la justicia. En ese contexto, aseguró que han encontrado cientos de irregularidades y que ordenó conformar un grupo de abogados para presentar denuncias penales, fiscales y disciplinarias para que esto no quede impune. El presidente electo aseguró que ha dado la instrucción de publicar todos los hallazgos día a día.

El presidente electo hizo públicos tres hallazgos en la noche de este domingo.

1) La bomba fiscal

El presidente electo aseguró que las cifras del Gobierno Petro no concuerdan con las que del comité de la regla fiscal. A ello se suma las deudas futuras del sistema general de participaciones, los impactos de la reforma pensional y laboral, la crisis de la salud y las cuantiosas cuentas del gobierno colombiano.

De La Espriella aseguró que le pidió al ministro de Hacienda y al equipo de empalme que le “informen a la mayor brevedad si las finanzas públicas están mas deterioradas de lo que el gobierno saliente le está entregando al país”.

El presidente electo le pidió a Miguel Gómez Martínez, su ministro de Hacienda, que le informe si la situación fiscal del país corresponde a lo que el Gobierno Petro dice. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El primer mandatario electo aseguró que defenderá los programas sociales, pero que quiere tener claridad si existe un endeudamiento muy alto que restrinja los recursos que deben invertirse en salud, educación, infraestructura.

“Al Gobierno Petro hay que recibirlo con beneficio de inventario. Ese gobierno no es amante de la verdad”, aseguró.

2) La paz total

“La paz total fue impunidad total, el país necesita conocer cuáles fueron los verdaderos compromisos”, dijo el Tigre. Aseguró que designará un equipo encargado de desmontar la Paz Total desde el 7 de Agosto y que desde ese día “revocaré todas las prebendas que Petro le entregó a los narcoterroristas”.

El primer mandatario electo aseguró que el gobierno saliente generó un laberinto que el busca desenredar y que implicó en los últimos años la cesión del territorio y la entrega de compromisos a los grupos criminales y al régimen de Nicolás Maduro.

“La paz total fue impunidad total, el país necesita conocer cuáles fueron los verdaderos compromisos”: Abelardo De La Espriella

De La Espriella aseguró que el incremento del reclutamiento infantil es una de las mayores tragedias humanitarias que vive el país. “Es un crimen imperdonable que ningún gobierno puede tolerar bajo el pretexto de una falsa paz”, aseguró.

“A esos bandidos les envío un mensaje claro: su tiempo terminó. Desmantelaremos las estructuras de esa falsa paz. No habrá más concesiones vergonzosas”, dijo.

A los violentos, De La Espriella les ofreció sometimiento y aseguró que, a partir del 7 de agosto, se reactivarán todas las órdenes de captura. Habló de dos cabecillas, “bandidos que entendieron el ultimatum” y que quieren entregarse.

3) El sistema de salud

“Nos entregan el sistema de salud en cuidados intensivos”, aseguró el presidente electo sobre el deterioro en el que el Gobierno Petro entrega este sector. Aseguró que esta será una de las prioridades del inicio de su periodo.

Detalló que las deudas de las EPS superan los 26 billones de pesos mientras las quejas siguen creciendo día a día. “Miles de pacientes esperan tratamientos. Los medicamentos y procedimientos que no llegan a tiempo ponen en riesgo la vida de millones de colombianos”, concluyó.

El mandatario aseguró que trabajan todos los días en un paquete de decretos para enfrentar esos tres temas una vez se posesione.

De La Espriella también hizo otros anuncios. Por ejemplo, aseguró que su primer consejo territorial que será este miércoles.

“Recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de la historia. Están asustados”, Abelardo De la Espriella este domingo

“En Cúcuta voy a anunciar medidas concretas para revertir las perversas decisiones del gobierno que han permitido el robo de la tierra de los bravos hijos del Norte de Santander”, aseguró.

El presidente electo habló de la necesidad de recuperar el contro efectivo del Catatumbo para lo cual le pidió al ministro del Interior, Rodrigo Lara, un paquete de apoyo para esas comunidades que han “sufrido el abandono y la violencia”.

Y, por último, respondió a los llamados de “desobediencia civil”, hechos por Iván Cepeda la última semana. Sin mencionarlo aseguró que se trata de “loquitos” que se refieren realmente a “bloqueos y terrorismo urbano”, pero que no permitirá que existan acciones fuera de la legalidad.