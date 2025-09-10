Exedecán de la Presidencia de la República es investigado por la Procuraduría por presuntos actos sexuales

Este miércoles, 10 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que aperturó una investigación en contra del mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, del Ejército Nacional, por presunto acto sexual y violencia de género. El oficial investigado fue edecán de la Presidencia de la República.

“La evaluación del episodio, asumido por la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública, determinó que hubo, al parecer, actos que comprometieron la conducta del oficial, razón por la que el ente de control decidió abrir la investigación disciplinaría en contra del mayor del Ejército", explicaron por medio de un comunicado.

Por presunto acto sexual y violencia de género, la @PGN_COL abrió investigación disciplinaria contra el Mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, quien fungía como edecán de la Presidencia de la República. https://t.co/fKxlzEorVS pic.twitter.com/85EqKQu6fP — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 10, 2025

De acuerdo con la información que maneja el Ministerio Público, “el caso fue denunciado por una oficial del Ejército, quien advirtió ante la Defensoría del Pueblo, en Bucaramanga, que el hecho se habría presentado el 13 de mayo de 2025 durante una conmemoración militar en la sede de la Segunda División del Ejército".

Ahora, desde la Procuraduría avanzan con todas las pesquisas necesarias con el fin de poder esclarecer si hay o no sanciones disciplinarias en contra de este mayor del Ejército Nacional.

“La Procuraduría pidió además la práctica de pruebas para determinar si los hechos denunciados llevan a la adopción de posibles sanciones disciplinarias. Con la decisión, la Procuraduría reafirma su compromiso de velar por la defensa de los derechos de la mujer y rechazar todo tipo y acto de violencia de género", detallaron.

Uniforme del Ejército Nacional de Colombia. | Foto: Álvaro Tavera

Esta investigación es aperturada tras conocerse un informe que tiene el Ejército Nacional por parte de una mayor que denuncia agresiones físicas y verbales por parte de este oficial que laboraba con el presidente Gustavo Petro.