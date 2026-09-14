Gobierno anticipa nuevo tijerazo: “Sacrificaremos la grasa y la burocracia”

Luego de que las comisiones económicas de la Cámara de Representantes y del Senado le dieran el visto bueno al monto del Presupuesto General de la Nación para el 2027, proyectado en más de 634 billones de pesos, el ministro del Interior anunció las medidas que tomará el Gobierno nacional.

Para el alto funcionario, no se trata de un cheque en blanco: “Es sincerar el problema. Aquí no hay nada oculto. No hay contabilidades escondidas ni endeudamiento disfrazado en partidas futuras. Asumir la verdad fiscal es el primer paso para resolverla. Y sincerar es el primer paso de la austeridad”.

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Lara manifestó que, luego de este triunfo, todas las entidades del Gobierno nacional tienen la tarea de ajustar el gasto, y que en el caso del Ministerio del Interior pronto se anunciarán los recortes del presupuesto restante de este año para poder ajustar los números de la cartera.

“Después presentaremos una propuesta de recorte sobre el presupuesto que hoy se discute. Sacrificaremos la grasa y la burocracia. Privilegiaremos la inversión y el trabajo de quien trabaja”, comentó el ministro en su cuenta oficial de X en la tarde de este 14 de septiembre.

Rodrigo Lara, ministro del Interior. Foto: Ministerio de Defensa / API

El alto funcionario también describió que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicará en noviembre un proyecto de recorte, atendiendo a las exigencias y promesas que hizo el presidente Abelardo De La Espriella. Así lo describió Lara en la misma red social:

“El presidente Abelardo De La Espriella fue enfático ayer. No solo estamos haciendo un ajuste. Estamos trabajando para que Colombia atraiga inversión y genere nuevas fuentes de riqueza para el pueblo colombiano”, agregó el ministro del Interior.

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Aprovechó el momento para enviarles un mensaje a los mercados de deuda, que siguen de cerca el debate sobre el Presupuesto General de la Nación: “Este Gobierno tiene capacidad de hacer en el Congreso. Nuestra coalición mayoritaria es sólida y robusta”.

Finalmente, Lara describió que en los próximos días radicará un acto legislativo que cambiará el orden de la relación entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República: “La gestión parlamentaria es legítima. Se reconocerá y se tramitará a la vista de todos. Lo que se acaba es lo oculto. Lo que empieza es una relación entre poderes sobre la mesa: clara, pública y sin transacciones por debajo”.