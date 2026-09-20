Un sismo de magnitud 4,1 fue registrado en la madrugada de este domingo, 20 de septiembre, en el municipio de Chaparral, Tolima, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Sismo de magnitud 4,1 fue registrado en Tolima

De acuerdo con el reporte del SGC, el evento sísmico ocurrió a las 4:52 a. m., hora local, y tuvo una magnitud de 4,1.

El organismo indicó que el movimiento tuvo profundidad superficial y ubicó el evento en Chaparral, Tolima.

Por ahora, la información del boletín no señala afectaciones ni daños relacionados con el movimiento. El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y actualiza los parámetros de los eventos cuando es necesario.

Se invita a que las personas que hayan sentido el movimiento pueden reportarlo mediante la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano.

Estos reportes permiten recopilar información sobre cómo fue percibido el sismo en diferentes lugares y sobre posibles efectos en personas, objetos o edificaciones.

Imagen de referencia de un movimiento sísmico registrado en Colombia. El SGC reportó un sismo de magnitud 4,1 en Chaparral, Tolima, durante la madrugada de este domingo. Foto: Foto: X @sgcol

¿Qué hacer durante un sismo? Estas son las recomendaciones

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) recomienda mantener la calma y, durante un sismo, agacharse, cubrirse y sujetarse, buscando protección en un lugar seguro. También recomienda tener identificadas las zonas seguras y los puntos de encuentro.

Después del movimiento, se debe seguir la ruta de evacuación establecida cuando corresponda y permanecer atento a las indicaciones de las autoridades.

La UNGRD también recomienda verificar el estado de la vivienda antes de regresar y mantenerse alerta ante posibles réplicas.

Si sintió el sismo, puede reportarlo directamente en la plataforma del SGC.

Tras el sismo de magnitud 4,1 registrado en Chaparral, Tolima, a las 4:52 a. m. de este domingo 20 de septiembre, pueden presentarse otros movimientos sísmicos, pero no es posible determinar con anticipación si ocurrirán, cuándo serían o qué magnitud tendrían.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) señala que actualmente no existe un método científico que permita predecir los sismos.

Por esta razón, la actividad sísmica registrada en Colombia no debe interpretarse como una señal de que necesariamente ocurrirá un terremoto de mayor magnitud.

El SGC explica que el país registra numerosos sismos debido a su ubicación geológica y que muchos ocurren a profundidades o magnitudes que hacen que no sean percibidos por la población.