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Los 10 parques de Bogotá en donde más se consume droga: Chapinero es la localidad más afectada

Un informe del concejal Rolando González reveló la creciente problemática en estos espacios.

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Redacción Semana
22 de septiembre de 2026 a las 1:40 p. m.
El concejal Rolando González puso en conocimiento varias cifras preocupantes e hizo un llamado a las autoridades distritales.
El concejal Rolando González puso en conocimiento varias cifras preocupantes e hizo un llamado a las autoridades distritales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los parques de Bogotá son lugares donde las comunidades vecinales obtienen esparcimiento, dado que allí muchas personas hacen ejercicio, los menores de edad juegan y las familias pasan tardes agradables a la luz del sol. Sin embargo, en la capital ha venido creciendo una problemática por cuenta del consumo de drogas en estos espacios, que parece no tener control.

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El concejal Rolando González puso en conocimiento varias cifras preocupantes e hizo un llamado a las autoridades distritales para que tomen cartas en el asunto.

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Los parques de Bogotá se han convertido en un foco de consumo de drogas, de acuerdo con la denuncia de un concejal. Foto: JimmyPirela - stock.adobe.com

González aseguró que se pusieron cerca de 40.793 comparendos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en parques, según los datos correspondientes a 2024, 2025 y 2026 del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (SRNMC).

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El cabildante también reveló cuáles son los principales parques y zonas que tienen activo este consumo, y que poseen las cifras más altas:

  • Sucre o Hippies - Chapinero: 496 comparendos en 2026.
  • Urbanización La Soledad (Park Way) - Teusaquillo: 314 comparendos en 2026.
  • El Porvenir - Bosa: 241 comparendos en 2026.
  • Canal El Virrey - El Chicó - Chapinero: 180 comparendos en 2026.
  • Parque Francia - Usaquén: 211 comparendos en 2026.
  • Urbanización Autopista Lago de Chapinero - Chapinero: 105 comparendos en 2026.
  • El Retiro (León de Greiff) - Chapinero: 92 comparendos en 2026.
ARCHIVO - Un hombre fuma marihuana en Lower Manhattan afuera del primer dispensario legal de marihuana recreativa en Nueva York el jueves 29 de diciembre de 2022. (AP Foto/Ted Shaffrey, Archivo)
En muchos parques se da un alto consumo de estupefacientes. Foto: AP

El concejal aseguró en su informe que el problema no se limita al consumo. La preocupación es que estos espacios públicos también terminen convirtiéndose en puntos para distribuir, ofrecer y comercializar sustancias psicoactivas. “No podemos permitir que espacios destinados a los niños, las familias y la recreación terminen siendo aprovechados para estas actividades criminales”, enfatizó González.

También indicó que hay un dato que genera una alta preocupación: la cercanía de los parques con colegios. 29.095 comparendos, equivalentes al 71 % del total, fueron impuestos a menos de 200 metros de instituciones educativas.

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Se pusieron cerca de 40.793 comparendos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en parques. Foto: AFP