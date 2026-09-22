Los 10 parques de Bogotá en donde más se consume droga: Chapinero es la localidad más afectada

Los parques de Bogotá son lugares donde las comunidades vecinales obtienen esparcimiento, dado que allí muchas personas hacen ejercicio, los menores de edad juegan y las familias pasan tardes agradables a la luz del sol. Sin embargo, en la capital ha venido creciendo una problemática por cuenta del consumo de drogas en estos espacios, que parece no tener control.

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El concejal Rolando González puso en conocimiento varias cifras preocupantes e hizo un llamado a las autoridades distritales para que tomen cartas en el asunto.

Los parques de Bogotá se han convertido en un foco de consumo de drogas, de acuerdo con la denuncia de un concejal. Foto: JimmyPirela - stock.adobe.com

González aseguró que se pusieron cerca de 40.793 comparendos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en parques, según los datos correspondientes a 2024, 2025 y 2026 del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (SRNMC).

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El cabildante también reveló cuáles son los principales parques y zonas que tienen activo este consumo, y que poseen las cifras más altas:

Sucre o Hippies - Chapinero: 496 comparendos en 2026.

496 comparendos en 2026. Urbanización La Soledad (Park Way) - Teusaquillo: 314 comparendos en 2026.

314 comparendos en 2026. El Porvenir - Bosa: 241 comparendos en 2026.

241 comparendos en 2026. Canal El Virrey - El Chicó - Chapinero: 180 comparendos en 2026.

180 comparendos en 2026. Parque Francia - Usaquén: 211 comparendos en 2026.

211 comparendos en 2026. Urbanización Autopista Lago de Chapinero - Chapinero: 105 comparendos en 2026.

105 comparendos en 2026. El Retiro (León de Greiff) - Chapinero: 92 comparendos en 2026.

En muchos parques se da un alto consumo de estupefacientes. Foto: AP

El concejal aseguró en su informe que el problema no se limita al consumo. La preocupación es que estos espacios públicos también terminen convirtiéndose en puntos para distribuir, ofrecer y comercializar sustancias psicoactivas. “No podemos permitir que espacios destinados a los niños, las familias y la recreación terminen siendo aprovechados para estas actividades criminales”, enfatizó González.

También indicó que hay un dato que genera una alta preocupación: la cercanía de los parques con colegios. 29.095 comparendos, equivalentes al 71 % del total, fueron impuestos a menos de 200 metros de instituciones educativas.