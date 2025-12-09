“El consumo de drogas no es criminal”: Gustavo Petro impactó en reunión con las Policías de América

Este martes 9 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, participó en una reunión de la Comunidad de Policías de América (Ameripol). En ese encuentro, el discurso que dio el mandatario colombiano generó impactó.

En uno de los apartes, el jefe de Estado afirmó de manera directa que “El consumo de droga no es criminal”. Además, habló de la adicción a las sustancias.

“El crimen no es una variable policial exclusivamente y a veces se nos olvida, y se cometen errores. El crimen es una variable integral a los cuerpos humanos y, por tanto, hay que mirarlo desde diversas y múltiples facetas”, anotó.

Y agregó: “En la experiencia vamos conociendo qué conductas ligadas al ser humano no necesariamente eran criminales y, sin embargo, una relación de poder concreta en un momento determinado, a veces visiones ideológicas, no científicas, hacen que denominemos como crimen conductas que no necesariamente son criminalizables, que pueden ser tratadas de manera diferente”.

Reunión de la Comunidad de Policías de América (Ameripol). | Foto: Presidencia

“Aquí Colombia aprendió que el consumo de drogas no es criminal, y este es un tema de discusión mundial, avanza en los países de manera lenta el hecho de no criminalizar consumos”, recalcó el presidente Gustavo Petro.

Sumado a ello, expresó: “Al consumidor se le pide una conducta responsable, que es diferente a la prohibición de consumos y llevar a la cárcel a consumidores que, en el caso de adicción —que es un extremo elevado del consumo de control—, tiene que ver con razones más afectivas que criminales”.

“Ponerle a un ser humano afectos en sociedades duras, competitivas, entre más competitiva sea la sociedad, más arroja la población hacia adicciones. La gran experiencia colombiana tiene que ver con narcotráfico de la cocaína, algo de la marihuana. Esa es nuestra experiencia. Hay otros crímenes o actividades criminales en las cuales no somos duchos, no tenemos experiencia”, recalcó el mandatario.

Y concluyó: “Recién aprendimos a saber cuáles son los insumos del fentanilo, por ejemplo; fentanilo, solo fentanilo, no necesita tierra. Colombia, como tiene tierra, tiene una especialidad en sustancias peligrosas que necesitan de la tierra. Y entonces este tipo de nuevas drogas, la tecnología las desarrolla, cada vez más serán personalizadas, se harán en casa” (sic).