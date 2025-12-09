Estados Unidos incluyó a varios colombianos en la lista Clinton: este fue el anuncio del Departamento del Tesoro

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a cuatro personas y cuatro organizaciones por su participación en el fomento de la guerra civil en Sudán.

La red se encargaba de reclutar a exmilitares colombianos y entrenarlos para luchar en el grupo paramilitar sudanés.

“El Tesoro tiene en la mira a una red que recluta combatientes para las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

“Las FAR han demostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños pequeños. Su brutalidad ha profundizado el conflicto y desestabilizado la región, creando las condiciones para el crecimiento de los grupos terroristas”, agregó el funcionario del gobierno.

The civil war in Sudan has destabilized the region and created conditions that enable terrorist groups to grow.



Today, Treasury imposed sanctions on a network that is fueling the conflict by recruiting former Colombian military personnel to train soldiers—including children—to… — Treasury Department (@USTreasury) December 9, 2025

Con el apoyo de combatientes colombianos, las RSF capturaron El Fasher el 26 de octubre de 2025, tras un asedio de 18 meses, y posteriormente cometieron masacres de civiles, torturas étnicas y violencia sexual.

Desde septiembre de 2024, numerosos exmilitares colombianos se han desplazado a Sudán para integrarse en las filas de las RSF.

Estos profesionales aportan a dicha fuerza un amplio bagaje operativo y especializado, desempeñándose como soldados y artilleros, pilotos de drones, conductores de vehículos tácticos e incluso como formadores.

Según el Departamento del Tesoro, en algunos casos, han llegado a instruir a menores reclutados por las FAR, su participación se ha extendido por diferentes frentes del país, incluyendo Jartum, Omdurmán, Kordofán y El Fasher.

Sudán enfrenta una guerra civil que ha dejado cientos de muertos | Foto: AP

La presencia de estos combatientes en territorio sudanés ha sido posible gracias al apoyo logístico y organizativo de diversas personas y compañías, en su mayoría de origen colombiano, según confirmó Estados Unidos.

Entre los sancionados se encuentra Álvaro Andrés Quijano Becerra, con doble nacionalidad colombo-italiana, quien es un militar colombiano retirado radicado en los Emiratos Árabes Unidos que desempeña un papel central en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en Sudán.

“Quijano, exsocio del Cártel de Norte del Valle, con sede en Colombia, cuenta con el apoyo de una red de socios y empresas especializadas en el reclutamiento de combatientes y la facilitación del movimiento de fondos relacionados con su despliegue”, dice el comunicado del Departamento.

También la Ofac incluyó a la Agencia de Servicios Internacionales (A4SI), con sede en Bogotá y cofundadora de Quijano, ya que es el principal nodo de reclutamiento de los colombianos para la guerra en Sudán.

Sudan del Sur vive una fuerte situación de guerra interna | Foto: Getty Images

Estados Unidos también sancionó a la esposa de Quijano, la colombiana Claudia Viviana Oliveros Forero, quien es la propietaria y gerente de A4SI.

Otro de los sancionados es Mateo Andrés Duque Botero, ciudadano colombo-español, quien se desempeña como accionista, presidente, director o gerente de empresas en Colombia, Estados Unidos y el Reino Unido a través de la empresa Maine Global Corp SAS, también sancionada por el Tesoro.

Finalmente, la colombiana Mónica Muñoz Ucros, también sancionada, es gerente suplente de Maine Global Corp y gerente de Comercializadora San Bendito, con sede en Bogotá, Colombia, la cual realizó transferencias bancarias con una empresa estadounidense asociada con Duque.

“Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC”, dice el texto.

El humo negro se eleva en medio de los combates en curso en la capital de Sudán, Jartum. | Foto: AFP