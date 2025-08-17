Primer ministro sudanés, Kamel Idris, envió un mensaje a Petro para que detenga el envío de mercenarios a su país

En las últimas horas, el primer ministro de Sudán, Kamel Idris, envió un contundente mensaje al Gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro.

El sudanés se refirió a la situación de los mercenarios que han llegado al país, por lo que pidió a Colombia detener el envío de estos sujetos.

“Poner fin irregularmente a mercenarios colombianos en Darfur. El mundo hispanohablante ha brindado a la humanidad contribuciones extraordinarias, desde el arte de Pablo Picasso hasta la poesía de Pablo Neruda, la narrativa de García Márquez y la literatura de Vargas Llosa”, dijo el primer ministro sudanés a través de un video.

En su mensaje, Idris fue claro con lo que pide tanto al Gobierno de Petro como a los demás gobiernos de Latinoamérica de habla hispana con esta situación que vive su país actualmente.

“Con ese mismo espíritu de creatividad, solidaridad y cumplimiento con la paz, hago un llamado al pueblo colombiano y a todas las comunidades de habla hispana a que se mantengan firmes con nuestros para lograr el fin de hacerlo fácil y detener el reclutamiento y envío de mercenarios a nuestra tierra. Muchísimas gracias”, puntualizó el primer ministro.

El Primer Ministro sudanés, Kamel Idris, envió un mensaje al gobierno de Colombia para que se detenga el envío de mercenarios a su país. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/h8g2vjR1q7 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 17, 2025

Por otro parte, el presidente Gustavo Petro también se refirió a este pronunciamiento de Kamel Idris: “El primer ministro de Sudán se dirige a la nación colombiana”.

“Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes exsoldados y exoficiales, no se venden. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

El primer ministro de Sudan Kamel Idris se dirige a la nación colombiana.



Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes exsoldados y exoficiales, no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas. https://t.co/WFFCRGOpuS — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 17, 2025

Hasta el momento, este ha sido el único pronunciamiento oficial del Gobierno colombiano. Ninguno de los ministros del gabinete se ha referido al tema.