Estados Unidos sanciona a varias empresas por servir como “flota fantasma” y financiar al régimen de Maduro

El anuncio llega después de la incautación de buques petroleros por parte de la administración Trump.

Redacción Mundo
31 de diciembre de 2025, 7:46 p. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos.
Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos. Foto: Getty Images

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro empresas por operar en el sector petrolero venezolano e identificó cuatro petroleros asociados como bienes bloqueados.

“Estos buques, algunos de los cuales forman parte de la flota fantasma que opera en Venezuela, continúan proporcionando recursos financieros que impulsan el régimen narcoterrorista ilegítimo de Maduro”, dice el comunicado.

“El régimen de Maduro depende cada vez más de una flota fantasma de buques de todo el mundo para facilitar actividades sancionables, incluida la evasión de sanciones, y para generar ingresos para sus operaciones desestabilizadoras”, dice la entidad del gobierno de Donald Trump.

La medida de hoy indica además que quienes participan en el “comercio petrolero venezolano” continúan enfrentando importantes riesgos de sanciones.

El anuncio llega días después de que el mismo presidente Donald Trump anunciara la incautación de varias embarcaciones petroleras que entraban y salían de Venezuela, en un momento de alta tensión entre Estados Unidos y el régimen de Maduro.

“El presidente Trump ha sido claro: No permitiremos que el régimen ilegítimo de Maduro se beneficie de la exportación de petróleo mientras inunda Estados Unidos con drogas letales”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“El Departamento del Tesoro continuará implementando la campaña de presión del presidente Trump contra el régimen de Maduro”, agregó.

x
Trump ordenó un "bloqueo total" de los buques petroleros sancionados. Foto: Anna Moneymaker / Fotógrafo de plantilla - UCG / Colaborador

Entre los buques sancionados se encuentra el buque NORD STAR que ha sido identificado por haber transportado petróleo venezolano.

Su propiedad registrada corresponde a Corniola Limited, mientras que la gestión y operación del buque están a cargo de Krape Myrtle Co LTD.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó tanto a Corniola Limited como a Krape Myrtle Co LTD por su participación en el sector petrolero de la economía venezolana.

Gran buque petrolero de Venezuela está en fuga y la Guardia Costera planea operativo para incautarlo

Como consecuencia, NORD STAR es considerado una propiedad bloqueada en la que ambas entidades mantienen participación.

También se menciona al buque ROSALIND, igualmente conocido como LUNAR TIDE, que ha participado en el transporte de petróleo procedente de Venezuela. Su propietario registrado es Winky International Limited.

EE. UU. incautó petrolero frente a las costas de Venezuela.
EE. UU. incautó petrolero frente a las costas de Venezuela. Foto: API

La OFAC designó a Winky International Limited por operar en el sector petrolero venezolano. En este contexto, ROSALIND es identificado como una propiedad bloqueada en la que dicha empresa tiene participación.

Finalmente, el buque DELLA ha sido señalado por transportar petróleo venezolano y tiene como propietario registrado a Aries Global Investment LTD.

Esta fue la primera reacción de Maduro tras el primer ataque en tierra de EE. UU. en Venezuela

La OFAC designó a Aries Global Investment LTD por su actividad en el sector petrolero de la economía venezolana. Además de DELLA, otro petrolero denominado VALIANT también ha sido identificado como propiedad bloqueada en la que esta empresa posee participación.

“Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de la persona designada o bloqueada descrita anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC”, dice el anuncio.

El departamento del Tesoro emitió un comunicado en las últimas horas.
El departamento del Tesoro emitió un comunicado en las últimas horas. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Cualquier entidad que sea propiedad, de forma directa o indirecta, de personas bloqueadas en un 50 % o más también queda sujeta a bloqueo. Esto se aplica tanto si la propiedad es individual como colectiva.

