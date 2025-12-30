Mundo

Confirman nueva llamada de Trump con Maduro en medio de las tensiones entre EE. UU. y el régimen venezolano

Donald Trump confirmó que habría hecho un ataque con precisión en territorio venezolano.

Redacción Mundo
30 de diciembre de 2025, 3:35 p. m.
Nicolás Maduro y Donald Trump.
Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ha hablado “muy recientemente” con el dictador venezolano, Nicolás Maduro, si bien la conversación no fue lo suficientemente fructífera para rebajar las tensiones entre ambos países.

“Hablé con él muy recientemente, pero no salió mucho de eso”, expresó en declaraciones a la prensa junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el marco de un encuentro bilateral celebrado en su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

Trump detalló que hace una semana las fuerzas estadounidenses atacaron un muelle donde se cargaban presuntas drogas en embarcaciones y que se produjo una “gran explosión”. “Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación”, mencionó, sin dar más detalles al respecto.

Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa han confirmado de momento el presunto ataque ni ha proporcionado detalles sobre la ubicación de este lugar o qué papel tiene en el tráfico de drogas en la región, si bien de confirmarse podría ser el primer ataque directo contra territorio venezolano.

El pasado 9 de diciembre, Maduro dijo que ahora le tocaba hablar más seguido en inglés porque lo llaman “mucho del Norte”.

Nicolás Maduro busca negociar su salida con Donald Trump y apunta a vivir en Madrid: medio español revela los detalles

“Ahora me toca hablar mucho en inglés porque me llaman mucho del Norte a mí”, bromeó durante un acto con empresarios transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.

“Entonces yo tengo que estar hablando en inglés todo el tiempo: ¡Hello!, ¡hello!, ¡mister!, ¡hello!, permanente, tengo que estar preparado”, añadió Maduro.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe
Nicolás Maduro y Donald Trump, el despliegue militar en el Caribe. Foto: AP / Adobe Stock

Trump fue el primero en confirmar el 30 de noviembre que había hablado por teléfono con Maduro, sin dar mayores detalles. “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, dijo en su primera alusión pública sobre el tema. Agregó luego: “Le dije solo un par de cosas”.

Días más tarde, Maduro confirmó la llamada con el líder republicano y afirmó que la conversación transcurrió en un “tono cordial y de respeto”.

Donald Trump confirmó en vivo que hubo una “gran explosión” en Venezuela tras ataque direccionado en tierra

Washington afirma que Maduro encabeza el supuesto Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. También aumentó en agosto la recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Por otro lado, el Comando Sur de Estados Unidos anunció en X un nuevo ataque en el Pacífico en el que murieron dos personas, lo que eleva a al menos 107 los muertos por la ofensiva estadounidense en la región.

Este fue el momento del ataque a la embarcación en el Pacífico.
Este fue el momento del ataque a la embarcación en el Pacífico. Foto: API

La publicación incluye un video en blanco y negro del llamado “ataque cinético letal” contra una embarcación, en el que parecen verse dos destellos explosivos y restos en llamas.

*Con información de AFP.

