Mundo

Gran buque petrolero de Venezuela está en fuga y la Guardia Costera planea operativo para incautarlo

El superpetrolero flota en alta mar y las autoridades estadounidenses van a su encuentro, pero este no puede ser abordado.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Natalia Rodríguez Lozano

30 de diciembre de 2025, 8:46 p. m.
Fuerzas de EEUU persiguen a un petrolero en el Caribe
Fuerzas de EEUU persiguen a un petrolero en el Caribe Foto: @MenchOsint

Desde el 10 de diciembre, Estados Unidos ha incautado dos petroleros que transportaban crudo venezolano, con el objetivo de afectar el recurso vital que sostiene al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El primero de ellos, denominado Skipper, fue catalogado como parte de una “flota fantasma” y fue abordado mediante tácticas aéreas y marítimas.

Máxima presión contra Maduro: EE. UU. emite nuevas sanciones a personas vinculadas al tráfico de armas entre Irán y Venezuela

Diez días después se registró una operación similar con otro petrolero en el Caribe, esta vez el Centuries, y aunque no figuraba en la lista de sancionados por los Estados Unidos, las autoridades de Washington alegaron que el carguero tenía la misma ruta ilegal para evadir sanciones contra el crudo venezolano.

La Guardia Costera abordó el Centuries haciendo uso de helicópteros para desplegar a sus hombres en la cubierta del barco.

Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Getty Images

Sin embargo, el pasado 21 de diciembre, en medio de una incautación a un buque petrolero llamado Bella 1, fue imposible debido a que su tripulación no permitió el abordaje del ejército estadounidense, cuando este se acercaba al país venezolano, vacío, con la intención de cargar el crudo.

Mundo

En tres años de Gobierno de Petro se han duplicado en tamaño los grupos armados terroristas: The Wall Street Journal

Deportes

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos autoriza el ingreso legal de jóvenes mexicanos con visa J-1: quiénes aplican y hasta cuándo

Mundo

Líder de Corea del Norte reveló su “principal medio de ataque” y mostró una nueva arma que puede “aniquilar al enemigo”

Noticias Estados Unidos

Se reanudarán embargos: cambios en préstamos estudiantiles afectarán a millones de personas en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

MrBeast irrumpe en plena calle de EE. UU. y reparte miles de dólares en efectivo: el video que desató furor

Mundo

Lo que se sabe del robo millonario a banco en Navidad

Noticias Estados Unidos

Alerta en California: desde el 2026 quedará prohibida esta maniobra clave para camiones en zonas residenciales

Noticias Estados Unidos

Aterrador video de la embajada de Estados Unidos en México causa conmoción en las redes sociales: “la frontera está cerrada para todos”

Mundo

Máxima presión contra Maduro: EE. UU. emite nuevas sanciones a personas vinculadas al tráfico de armas entre Irán y Venezuela

De acuerdo con el Wall Street Journal, en el momento del intento de la intercepción, el buque giró rápidamente 180 grados, alejándose de las fuerzas estadounidenses y de la Costa venezolana. Desde entonces está siendo perseguido en alta mar por Estados Unidos.

El buque petrolero fue incautado el miércoles por el ejército de EE. UU.
El buque incautado por el ejército de EE. UU. Foto: Getty Images

Limitaciones y operativo

No todas las naves desplegadas por Estados Unidos disponen del equipamiento necesario para ejecutar abordajes forzados en alta mar, especialmente cuando se trata de un petrolero de gran tamaño. Debido a las características del buque y a la resistencia de su tripulación, el operativo contra el Bella 1 presenta importantes desafíos logísticos.

El Bella 1 tiene una eslora de 333 metros, lo que equivale a la longitud de tres campos de fútbol, y una altura similar a la de un edificio de aproximadamente 20 pisos.

Gobierno de Donald Trump habría realizado un ataque dentro de Venezuela: funcionarios de EE. UU. confirmaron lo que destruyeron

Ante esta situación, Estados Unidos ha decidido intensificar la operación y desplegar recursos adicionales, entre ellos un Equipo Especial de Respuesta Marítima y una unidad de élite entrenada para intervenciones de alto riesgo en el mar, que incluye descensos desde helicópteros y maniobras tácticas de abordaje rápido, según informó The Wall Street Journal.

x
Trump ordenó un "bloqueo total" de los buques petroleros sancionados. Foto: Anna Moneymaker / Fotógrafo de plantilla - UCG / Colaborador

“Tendrán múltiples helicópteros, se subirán rápidamente al petrolero, subirán al puente y tomarán el control del buque”, dijo al Wall Street Journal el contralmirante retirado William Baumgartner, ex fiscal general de la Guardia Costera.

La CIA usó drones para ataque en Venezuela: revelan detalles inéditos de la primera operación en tierra de EE. UU.

El Bella 1 se encuentra bajo sanciones estadounidenses desde 2024 por sus vínculos con Irán y el grupo pro iraní Hezbolá. Tras permanecer cerca del Estrecho de Ormuz con el transpondedor apagado durante casi dos meses, el Bella 1 volvió a activar el dispositivo en una zona similar, pero ya sin el cargamento, lo que apunta a que el crudo fue transferido a otras embarcaciones.

Antes de ese período, a comienzos de septiembre, el buque había cargado petróleo en Irán y posteriormente se dirigió hacia las costas próximas a Venezuela.

Más de Mundo

Gustavo Petro Grupo armado

En tres años del Gobierno Petro se han duplicado en tamaño los grupos armados terroristas, según The Wall Street Journal

Pelea en la NBA

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

EE.UU.

Estados Unidos autoriza el ingreso legal de jóvenes mexicanos con visa J-1: quiénes aplican y hasta cuándo

En esta foto sin fecha, proporcionada el viernes 26 de diciembre de 2025 por el gobierno norcoreano, su líder Kim Jong-un inspecciona la producción de misiles y proyectiles en una fábrica ubicada en un lugar no revelado, Corea del Norte.

Líder de Corea del Norte reveló su “principal medio de ataque” y mostró una nueva arma que puede “aniquilar al enemigo”

x

Se reanudarán embargos: cambios en préstamos estudiantiles afectarán a millones de personas en Estados Unidos

MrBeast irrumpe en plena calle de EE. UU. y reparte miles de dólares

MrBeast irrumpe en plena calle de EE. UU. y reparte miles de dólares en efectivo: el video que desató furor

Ladrones roban 30 millones de euros de un banco alemán

Lo que se sabe del robo millonario a banco en Navidad

EE.UU.

Alerta en California: desde el 2026 quedará prohibida esta maniobra clave para camiones en zonas residenciales

La secretaria de Seguridad Nacional impulsa una estrategia visual, tecnológica y diplomática para reforzar la contención migratoria

Aterrador video de la embajada de Estados Unidos en México causa conmoción en las redes sociales: “la frontera está cerrada para todos”

Donald Trump y Nicolás Maduro

Máxima presión contra Maduro: EE. UU. emite nuevas sanciones a personas vinculadas al tráfico de armas entre Irán y Venezuela

Noticias Destacadas