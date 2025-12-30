Máxima presión contra Maduro: EE. UU. emite nuevas sanciones a personas vinculadas al tráfico de armas entre Irán y Venezuela

Estados Unidos sancionó a diez entidades e individuos con sede en Irán y Venezuela, según un reciente comunicado emitido por el gobierno de Donald Trump.

“Estas sanciones incluyen a una empresa venezolana que contribuyó a la venta de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de combate de diseño iraní por valor de millones de dólares, así como a entidades e individuos vinculados a redes de adquisición que han apoyado los programas iraníes de UAV y misiles balísticos”, dice el comunicado.

El Departamento de Estado aseguró que el continuo suministro de armas convencionales por parte de Irán a Caracas “constituye una amenaza para los intereses estadounidenses en nuestra región”.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control is issuing sanctions against 10 individuals and entities connected to Iran-Venezuela weapons trading. Iran’s ongoing provision of conventional weapons to Caracas constitutes a threat to U.S. interests. — Treasury Department (@USTreasury) December 30, 2025

“El Tesoro exige responsabilidades a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente proliferación de armas letales en todo el mundo”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

“Seguiremos actuando con rapidez para impedir que quienes facilitan el acceso del complejo militar-industrial iraní al sistema financiero estadounidense”.

Esta medida se toma en cumplimiento del Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional n.º 2, que ordena al gobierno estadounidense restringir el programa de misiles balísticos de Irán, contrarrestar el desarrollo iraní de otras capacidades de armas asimétricas y convencionales, negarle a Irán un arma nuclear y negarle al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) el acceso a los activos y recursos que sustentan sus actividades desestabilizadoras.

"Desde 2006, Irán y Venezuela han coordinado el suministro iraní de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de la serie Mohajer de Qods Aviation Industries(QAI) a Venezuela, que en Venezuela se han rebautizado como UAV de la serie ANSU“, dice el comunicado del Departamento del Tesoro.

Según el comunicado emitido por el gobierno Trump, la Empresa Aeronáutica Nacional S.A.(EANSA), con sede en Venezuela, mantiene y supervisa el ensamblaje de los UAV de la serie Mohajer de QAI en Venezuela y ha negociado directamente con QAI, contribuyendo a la venta de UAV Mohajer-6 por valor de millones de dólares a Venezuela.

UAV Mohajer-2 parcialmente ensamblado en la Base Aérea El Libertador Foto: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

“EANSA está presidida por José Jesús Urdaneta González (Urdaneta), residente en Venezuela. Urdaneta, en representación de EANSA, ha coordinado con miembros y representantes de las fuerzas armadas venezolanas e iraníes la producción de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en Venezuela", dice la sanción.

Como consecuencia de la decisión adoptada hoy, todos los activos y participaciones vinculados a las personas sancionadas o bloqueadas, ubicados en territorio estadounidense o bajo la custodia o control de ciudadanos de ese país, quedan inmovilizados y deben ser notificados a la OFAC.

Asimismo, cualquier empresa controlada, de forma directa o indirecta, en un 50 % o más por una o varias de estas personas, también queda sujeta a bloqueo, según el Departamento del Tesoro.

Nicolás Maduro está bajo presión de Estados Unidos Foto: FB/NicolasMaduro

Salvo que exista una licencia general o específica, o una exención expresa otorgada por la OFAC, la normativa prohíbe en términos generales toda transacción realizada por ciudadanos estadounidenses o dentro de Estados Unidos que involucre bienes o intereses de personas sancionadas.