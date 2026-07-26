Reconocida universidad de EE. UU. ofrece becas del 60 % para colombianos: nueva alianza con el Icetex

Cada vez son más los colombianos interesados en buscar oportunidades en el exterior principalmente, tras la búsqueda de educación de clase mundial, mejores perspectivas laborales, dominio del bilingüismo y una mayor calidad de vida. La migración educativa ha sido impulsada en el país y motivada por la oportunidad de establecerse legalmente en otro país y la necesidad de ampliar horizontes profesionales.

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Es por ello que cada vez son más las entidades tanto públicas como privadas que abren oportunidades para aquellos que quieren conquistar ese sueño. Recientemente el Icetex anunció una nueva convocatoria para estudiantes colombianos.

Los colombianos interesados en fortalecer su perfil profesional podrán postularse a becas para maestrías virtuales en áreas como inteligencia artificial, educación, salud y administración. Foto: Getty Images

Esta buscaría otorgar becas para maestría en la universidad Broward International University (BIU). Lo atractivo es que la maestría sería completamente virtual, por lo que no necesariamente deberá mudarse ni sortear trámites costos de visado y alojamiento.

La institución ofrece programas oficiales de maestría en modalidad 100 % virtual y en español, dirigidos a profesionales colombianos interesados en fortalecer su formación académica con estándares internacionales.

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Condiciones de la convocatoria

Respecto a las fechas de postulación, tenga en cuenta que estarán abiertas hasta el 21 de agosto de 2026 a las 5:00 de la tarde, hora Colombia.

Recomiendan que pueda preparar con anticipación la documentación requerida y completar el proceso de inscripción antes de la fecha límite establecida.

La convocatoria estará abierta hasta el 21 de agosto de 2026 y está dirigida a profesionales colombianos que cumplan con los requisitos académicos y de experiencia. Foto: Edwin - stock.adobe.com

Sobre las categorías, tenga en cuenta que se ofrecen becas internacionales para estudios de maestría virtual en áreas como Administración de Negocios, Inteligencia Artificial, Marketing Digital, Gestión Deportiva, Gestión de la Salud, Transformación Digital, Educación e Ingeniería de Software.

Respecto a quien se dirige la convocatoria, es para profesionales universitarios colombianos residentes en Colombia o connacionales colombianos residentes en el exterior, mayores de 21 años y menores de 65 años, con título profesional, promedio mínimo de pregrado de 3.7 sobre 5.0, mínimo 12 meses de experiencia profesional relacionada y preadmisión otorgada por Broward International University.

Los seleccionados recibirán el 60 % del valor de la matrícula para cursar una maestría virtual con duración de 18 meses.

Las maestrías se desarrollarán en modalidad 100 % virtual y en español, lo que evita a los estudiantes asumir costos de traslado, visa y alojamiento en el exterior. Foto: 123RF

Entre los requisitos que debe cumplir está contar con la preadmisión emitida por Broward International University (BIU), presentar la documentación exigida por Icetex en formato PDF, acreditar la experiencia profesional requerida, cumplir con el promedio académico mínimo y atender todas las condiciones establecidas en la convocatoria.

Es clave que revise cuidadosamente cada requisito antes de realizar la postulación.