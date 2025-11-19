Donald Trump anuncia cooperación conjunta con países del Medio Oriente para poner fin a masacre en Sudán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el miércoles las “atrocidades tremendas” en la guerra civil de Sudán y dijo que trabajaría con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto para poner fin al conflicto.

“Están ocurriendo atrocidades tremendas en Sudán. Se ha convertido en el lugar más violento de la Tierra y, asimismo, en la mayor crisis humanitaria”, afirmó Trump en su red Truth Social, poco después de prometer al príncipe heredero de Arabia Saudita que se involucraría en el conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Getty Images

“Líderes árabes de todo el mundo, en particular el muy respetado Príncipe Heredero de Arabia Saudita, quien acaba de dejar Estados Unidos, me han pedido que utilice el poder y la influencia de la Presidencia para poner fin de inmediato a lo que está ocurriendo en Sudán”, sentenció.

“Se trata de una gran civilización y cultura, lamentablemente corrompida, pero que puede recuperarse con la cooperación y coordinación de los países, incluidos los de la región de gran riqueza, que desean que esto suceda”, siguió diciendo el mandatario.

“Trabajaremos con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y otros socios de Oriente Medio para poner fin a estas atrocidades, al tiempo que estabilizamos Sudán. Gracias por su atención a este asunto. ¡Que Dios bendiga al mundo!”.

Desplazados de la guerra

Una guerra atroz

Desde que empezó en abril de 2023, el conflicto entre el ejército sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) causó decenas de miles de muertos y desplazó a casi 12 millones de personas.

A finales de octubre, las FAR tomaron la ciudad de El Fasher tras un asedio de 18 meses, asumiendo así el control total de la vasta región de Darfur, en el oeste. La toma de la localidad estuvo acompañada de denuncias de múltiples abusos contra la población civil.

“Desde el punto de vista humanitario, el conflicto en Sudán es hoy en día la mayor crisis humanitaria del mundo y la mayor catástrofe humanitaria mundial”, insistió Massad Boulos, el emisario para África del presidente estadounidense Donald Trump.

El ministerio de relaciones exteriores dijo el lunes en un comunicado que el gobierno sudanés tiene “pruebas irrefutables”. Foto: AP | Foto: AP

“Su majestad desea que haga algo muy importante en relación con Sudán. No estaba en mis planes involucrarme en ello, pensaba que era algo descabellado y fuera de control”, declaró Trump anteriormente en un foro empresarial.

En septiembre, Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto pidieron conjuntamente una tregua humanitaria, seguida de un alto el fuego permanente y una transición hacia un poder civil.

No obstante, consideraron que ninguna de las partes beligerantes debía participar en dicha transición. El nuevo anuncio del presidente Trump cambia el papel de los estados Unidos en la guerra de este país africano.