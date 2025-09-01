Suscribirse

Tragedia en Sudán: 1.000 personas murieron por deslizamiento de tierra, sólo sobrevivió una persona

El grupo armado, que confirmó la noticia, pidió a la ONU y otras organizaciones que apoyen la recuperación de los cadáveres.

Redacción Mundo
2 de septiembre de 2025, 3:55 a. m.
El deslizamiento sepultó una aldea entera
El deslizamiento sepultó una aldea entera | Foto: x/@Sudan_tweet

Más de 1.000 personas murieron en un alud de tierra que arrasó una aldea en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, según informó este lunes, 1 de septiembre, un grupo rebelde que controla la zona. La información publicada confirma que hubo solo un sobreviviente.

Un “deslizamiento masivo y devastador” golpeó la localidad de Tarasin, en las montañas de Marra, indicó en un comunicado el Movimiento de Liberación de Sudán (MLS).

Agregó que “la información inicial indica la muerte de todos los residentes de la aldea, calculada en más de mil personas, con solo un sobreviviente”.

El alud arrasó con la población y “destruyó completamente” parte de una región conocida por la producción de cítricos.

El grupo pidió a la ONU y otras organizaciones que apoyen la recuperación de los cadáveres.

Sudán está inmerso en una sangrienta guerra civil desde hace tres años entre el Ejército regular y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que hundió al país africano en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con hambruna en partes de Darfur.

El MLS se ha mantenido generalmente fuera de los combates, aunque controla algunas zonas montañosas del país.

El deslizamiento acabó con una aldea donde murieron 1.000 personas
El deslizamiento acabó con una aldea donde murieron 1.000 personas | Foto: X/@Sudan_tweet

El gobernador de Darfur, Minni Minnawi, alineado con el Ejército, calificó el deslizamiento como una “tragedia humanitaria que trasciende las fronteras de la región”.

“Llamamos a las organizaciones humanitarias internacionales a intervenir urgentemente y brindar apoyo y asistencia en este momento crítico, pues la tragedia es más de lo que nuestro pueblo puede enfrentar”, expresó en un comunicado.

Contexto: Primer ministro sudanés, Kamel Idris, envió un mensaje a Petro para que detenga el envío de mercenarios a su país

Crisis de hambre

Gran parte de Darfur permanece inaccesible a las organizaciones internacionales de ayuda, incluso la zona del deslizamiento, debido a los combates, lo que limita seriamente la entrega de ayuda humanitaria.

La guerra estalló en Sudán en abril de 2023 por una lucha de poder entre el jefe del Ejército, Abdel Fatah al Burhan, y el comandante de las FAR, su exsubalterno Mohamed Hamdan Daglo.

Las fuerzas de Burhan retomaron este año el control del centro de Sudán, dejando a las FAR en control de gran parte de Darfur y partes de la región sureña de Kordofan.

Decenas de miles de personas han muerto en los combates, que han forzado el desplazamiento de millones más.

La fuerza aérea sudanesa destruyó un avión de Emiratos Árabes Unidos que transportaba mercenarios colombianos al aterrizar en un aeropuerto controlado por paramilitares en la región de Darfur (oeste).
Sudán es una de las zonas más violentas del mundo | Foto: AP

Centenares de personas han muerto en los últimos meses con el repunte de los ataques de las FAR en el estado de Darfur del Norte.

La guerra diezmó la infraestructura del país del noreste africano. Unos 10 millones están desplazadas dentro de Sudán y otros cuatro millones han huido a países vecinos, según la ONU.

Con información de AFP*

