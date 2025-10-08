Suscribirse

Mundo

Terribles bombardeos de paramilitares en un hospital dejan 20 muertos en Sudán

La guerra en Sudán se ha marcado con fuerza por la constante perpetración de crímenes de guerra.

Redacción Mundo
8 de octubre de 2025, 6:22 p. m.
Hospital en Sudán
Hospital en Sudán. | Foto: AFP

Al menos veinte civiles murieron en 24 horas en ataques de paramilitares contra uno de los últimos hospitales que siguen operativos en la ciudad sudanesa de El Fasher, en Darfur, informaron fuentes médicas a AFP.

Contexto: Tragedia en Sudán: 1.000 personas murieron por deslizamiento de tierra, sólo sobrevivió una persona

Sudán está inmerso desde abril de 2023 en una guerra que enfrenta a las fuerzas del jefe del ejército, Abdel Fatah al Burhan, con las de su otrora adjunto, Mohamed Hamdan Daglo, que lidera a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar.

El Fasher es la última gran ciudad de Darfur que escapa al control de los paramilitares.

La fuerza aérea sudanesa destruyó un avión de Emiratos Árabes Unidos que transportaba mercenarios colombianos al aterrizar en un aeropuerto controlado por paramilitares en la región de Darfur (oeste).
El ministerio de relaciones exteriores dijo el lunes en un comunicado que el gobierno sudanés tiene “pruebas irrefutables”. Foto: AP | Foto: AP

El ataque del miércoles dejó al menos 12 muertos, incluido un médico y un enfermero, y 17 heridos, según varios trabajadores del centro, que pidieron el anonimato.

El martes, la unidad de maternidad del mismo hospital fue atacada por un dron, que mató a ocho personas e hirió a otras siete, según las mismas fuentes.

Contexto: Nuevo giro sobre la verdad del avión con mercenarios colombianos en Sudán; esto dijo Emiratos Árabes Unidos

La ciudad de El Fasher está siendo asediada desde mayo de 2024 por las FAR, que intensificaron sus ataques con artillería y drones desde agosto. En las últimas semanas, los paramilitares tomaron varios sectores de la urbe.

Más de un millón de personas han huido de esa localidad desde que estalló la guerra, según datos publicados el martes por la ONU.

Más de mil muertos en Sudán tras deslizamiento que arrasó la aldea de Tarsin.
Más de un millón de personas han huido de esa localidad desde que estalló la guerra, según datos publicados el martes por la ONU. | Foto: Mundo en Conflicto

La población de la ciudad, antaño la más grande de la región, disminuyó cerca de un 62 %, pasando de tener más de un millón de habitantes a unos 413.000, según la agencia de la ONU para las migraciones.

Casi el 80 % de las familias que necesitan atención médica no tienen acceso a ella, advierte Naciones Unidas. Los médicos, por su parte, tienen que lidiar con los cortes de telecomunicaciones, recurriendo a la conexión de hospitales, y utilizar trozos de mosquiteras a modo de gasas.

Contexto: Colombia, en el mapa de las guerras que continuarán en 2025; Ucrania, Ecuador, Sudán y Oriente Medio, otras regiones en conflicto

La guerra en Sudán, que ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados, provocó la “peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU.

Armada de Sudán
Armada de Sudán | Foto: AFP

A pesar de que ha habido varios intentos de poner fin al conflicto, ninguna de las dos partes se detendrá hasta hacerse con el ‘poder legítimo’ en el país.

Las FAR esperan lograr importaciones oficiales de armamento si consiguen formar un gobierno, mientras que las Fuerzas Armadas de Sudán, a pesar de que han logrado recuperar territorio, tampoco planean dar su brazo a torcer para terminar con la guerra.

Ha habido varios intentos de poner fin al conflicto, pero todos han fracasado.

Con información de AFP.

