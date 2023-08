Informe de Amnistía Internacional reporta crímenes de guerra en Sudán

El país del este de África se sumió en el caos a mediados de abril, cuando las tensiones entre el ejército y un poderoso grupo paramilitar, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que habían comenzado meses atrás, se convirtieron en una batalla abierta en la capital, Jartum, y otras zonas del país.

Casi todos los casos de violaciones se han atribuido a las FAR y a las milicias árabes aliadas. Según el informe, las FAR secuestraron a 24 mujeres y niñas, algunas de apenas 12 años, y las retuvieron “durante días en los que fueron violadas por varios miembros” del grupo. | Foto: AFP

“La violencia sexual ha sido un elemento definitorio de este conflicto desde el inicio”, dijo Donatella Rovera, coautora del informe, a The Associated Press. “Los civiles no tienen realmente buenas alternativas. Les resulta difícil marcharse y es increíblemente peligroso quedarse”.