Hay algo que he aprendido tanto en la construcción de la empresa como en mi vida personal: estar ocupados no necesariamente significa estar avanzando. A veces confundimos lo urgente con lo importante.

Los sueños no se posponen, se construyen

El conocimiento se comparte

El problema no es la IA: es dejar de cuestionarla

Lo urgente hace ruido. Llega con una presión externa, con un mensaje que necesita respuesta, una reunión que aparece, un cliente que necesita algo, un problema que resolver. Y atenderlo nos produce una sensación de productividad: hicimos algo, resolvimos algo, avanzamos.

Pero avanzar no siempre significa acercarnos a donde queremos llegar.

En las empresas esto sucede con mucha facilidad. Nos enfocamos en atender las necesidades del día a día, responder a los clientes, cerrar oportunidades, resolver problemas, cumplir compromisos y sacar adelante los proyectos. Todo esto es necesario, por supuesto. El problema aparece cuando lo urgente empieza a ocupar todo nuestro espacio y dejamos de lado aquello que realmente nos permite construir el futuro: la estrategia, la estructura, la innovación, el talento y la visión.

Porque el talento vende, pero la estructura mantiene. Y una empresa puede tener grandes capacidades, buenos clientes y muchas oportunidades, pero necesita detenerse de vez en cuando para preguntarse si todo ese movimiento realmente la está llevando hacia donde quiere llegar.

A veces necesitamos parar. Mirar dónde estamos. Recordar hacia dónde vamos. Y, desde ahí, recalcular qué es realmente importante.

Creo que esto también nos pasa en nuestra vida. Podemos llenar nuestra agenda de reuniones, pendientes, compromisos y responsabilidades y terminar el día con la satisfacción de haber hecho muchísimo. Pero vale la pena hacernos una pregunta incómoda: ¿Estoy realmente ocupándome de lo importante?

Porque lo importante no siempre es urgente. Mi tiempo personal no siempre me va a reclamar atención. Mi familia puede no escribirme diciendo que necesita que esté presente. Una conversación importante puede esperar. Nuestra salud puede permitirnos postergar ese espacio una vez más. La estrategia de una empresa tampoco llega a nuestra puerta diciendo que necesita una hora de reflexión. Y justamente por eso es tan fácil dejarla para después.

He aprendido que todo lo que tiene valor para uno necesita atención y tiempo para cultivarse. Las relaciones necesitan tiempo, la familia necesita presencia, la salud necesita cuidado, los sueños necesitan espacio, una empresa necesita estrategia. Y nosotros necesitamos momentos para detenernos y preguntarnos si lo que estamos haciendo realmente está alineado con aquello que queremos construir.

Quizás una de las razones por las que elegimos tanto lo urgente es porque nos hace sentir productivos. La presión externa nos empuja a responder. Lo importante, en cambio, muchas veces nos exige algo mucho más difícil: hacer una pausa. Decidir. Poner límites. Decir que no.

Hoy entiendo que los límites los definimos nosotros. Porque si no decidimos qué merece nuestra atención, lo urgente terminará decidiendo por nosotros. Y eso puede llevarnos, poco a poco, a una versión de nosotros mismos que hace muchas cosas, pero que ya no está tan conectada con lo que realmente quiere.

Lo mismo puede pasarle a una organización. Una empresa puede estar creciendo, vendiendo, cerrando proyectos y resolviendo problemas todos los días, y aun así necesitar detenerse para preguntarse: ¿Todo este movimiento nos está llevando hacia la empresa que queremos construir?

Porque atender las necesidades del presente es necesario. Pero construir el futuro requiere algo más: dirección.

Por eso creo que, tanto en la vida como en las empresas, necesitamos momentos para parar, mirar el mapa y recalcular. No para dejar de hacer, sino para asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto.

A veces miramos atrás y podemos hacer una lista enorme de todo lo que hicimos: reuniones, proyectos, llamadas, decisiones, problemas resueltos. Pero quizás la pregunta más importante no sea cuánto hicimos, sino: ¿De todo lo que hice, cuánto me acercó a lo que realmente importa?

Porque al final, no se trata de tener una agenda llena. Se trata de tener una vida y, en mi caso, construir una empresa, que tenga sentido cuando miremos hacia atrás. Y quizás por eso, de vez en cuando, todos deberíamos detenernos y preguntarnos: ¿Estoy realmente ocupándome de lo importante?

María Victoria Polanco, CEO & Co-Founder de BeeOne