La nueva forma de tomar decisiones sobre el talento

¿Bajo qué criterio tomamos las decisiones más importantes sobre el futuro de nuestra gente? Durante mucho tiempo, las decisiones sobre la gestión del talento se apoyaron principalmente en la experiencia, la observación y el criterio de los líderes. Ese criterio sigue siendo indispensable, porque trabajar con personas exige sensibilidad, conversación y comprensión del contexto. Sin embargo, en un entorno organizacional cada vez más exigente, estoy convencida de que ya no es suficiente decidir únicamente desde la intuición.

Hoy, el gran desafío de Talento Humano es evolucionar sus procesos y prácticas para acompañar mejor los objetivos de la organización, bajo una premisa que no cambia: el talento sigue siendo nuestro principal diferenciador. Por eso, cuando hablamos de datos, no hablamos de reemplazar lo humano. Desde mi perspectiva, se trata de fortalecer nuestra capacidad para comprender mejor a las personas, anticiparnos a sus necesidades y tomar decisiones con mayor evidencia.

Cuidar también significa estar

Durante años, hemos gestionado el activo más importante de las organizaciones con menos información de la que utilizamos para dirigir las finanzas, las operaciones o la tecnología. Esa realidad está cambiando gracias a la innovación y a nuevas herramientas y procesos que están marcando un punto de inflexión en la manera como desarrollamos e impulsamos el talento.

En ese camino, People Analytics representa mucho más que una tendencia tecnológica. Es una nueva forma de pensar la gestión humana que convierte los datos en conocimiento y ese conocimiento en decisiones más acertadas para las personas y para el negocio. Su valor no está en producir más reportes ni en llenar tableros de indicadores, sino en ayudarnos a responder preguntas que realmente importan: ¿Qué factores impulsan el desempeño? ¿Qué competencias necesitamos desarrollar para gestionar la estrategia? ¿Qué experiencias fortalecen el bienestar, la confianza y el sentido de pertenencia? ¿Cómo podemos acompañar mejor a nuestros equipos en momentos de cambio?

Cuando logramos responder esas preguntas con evidencia, dejamos de reaccionar y empezamos a anticiparnos. Pasamos de una gestión descriptiva, centrada en entender qué ocurrió, a una gestión más predictiva, capaz de comprender por qué ocurrió y qué podría ocurrir. Esto representa una transformación profunda para nuestra área.

Pero esta transformación solo tiene sentido si conserva su esencia. Los datos nos muestran el camino, pero las personas son quienes lo recorren; la evidencia enriquece el criterio, pero no reemplaza la escucha, la cercanía ni la confianza. Por eso, una gestión del talento verdaderamente moderna combina la analítica con un liderazgo consciente.

Cuando el área de Talento habla con datos, su aporte trasciende la gestión de indicadores y se consolida como una capacidad clave para el negocio. Las conversaciones dejan de centrarse únicamente en indicadores aislados y empiezan a enfocarse en el impacto organizacional, observando cómo las decisiones sobre talento contribuyen al crecimiento, la productividad, la innovación y la sostenibilidad de la organización.

Al mismo tiempo, los líderes cumplen un rol fundamental, pues ya no solo gestionan resultados, sino que crean las condiciones para que otros puedan dar lo mejor de sí. Gestionan confianza, promueven conversaciones de valor, construyen relaciones, inspiran equipos y movilizan el cambio. Porque, al final, estoy convencida de que liderar es habilitar.

Por eso, el reto no consiste únicamente en desarrollar capacidades analíticas. El verdadero desafío es construir una cultura donde la evidencia complemente la experiencia, donde los datos fortalezcan el criterio y donde la tecnología amplíe nuestra capacidad de desarrollar e impulsar a las personas.

Porque, al final, de lo que se trata no es únicamente de números: detrás de ellos hay personas, decisiones, experiencias y oportunidades. Se trata de comprender mejor a las personas, potenciar sus capacidades y transformar nuestros procesos para generar mayor valor. Cuando las personas crecen, también crece la organización.

He comprobado que el futuro de las organizaciones más exitosas no estará definido por quienes acumulen más información, sino por quienes sean capaces de convertirla en decisiones que impulsen una cultura más humana, confiable y de alto desempeño.

Ángela María Ceballos, vicepresidente de Talento Humano y Administrativa de Banco de Occidente