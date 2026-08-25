Ana Rocío Sabogal, la CEO que transformó una empresa en un grupo de 40 organizaciones

En 2002 asumió el desafío de dirigir una empresa de un sector que no conocía. Esa decisión marcó el inicio de una transformación personal y empresarial. “Una líder no puede pedirle evolución a una organización si ella misma no está dispuesta a hacerlo”.

La ejecutiva que transforma la sociedad a través del servicio

Más de dos décadas después, bajo su liderazgo, aquella organización –consolidada en 2017 como Grupo Altum– dio origen a una multinacional que integra 40 compañías en Colombia, Brasil, Ecuador, España, Uruguay y México, y reúne a 55.000 colaboradores. “El mayor reto ha sido lograr la transformación sin perder la esencia humana: dignificar el trabajo, desarrollar las capacidades de la gente y permitirle comprender que su labor contribuye directamente al propósito y a los resultados de las organizaciones”.

En seguridad, Sabogal impulsó la evolución de la vigilancia hacia un enfoque estratégico, que integra gestión del riesgo, continuidad operativa, tecnología y confianza, perspectivas que extendió a las soluciones de outsourcing y servicios.

Liderar para multiplicar: la mentoría como estrategia de desarrollo organizacional

Durante su carrera, esta doctora en Administración de Negocios y en Derecho ha desarrollado dos conceptos que orientan su liderazgo: la ‘Sensibilidad humana estratégica’, que reconoce a las personas como motor de creación de valor, y el ‘Empresarismo expansivo’, que es la capacidad de crecer, integrar nuevas organizaciones y ampliar el impacto sin perder el propósito. “Estos principios representan un reto diario para toda la organización. Los resultados son fruto de años de consistencia”.