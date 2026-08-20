Volver a Ítaca

¿Y si la verdadera Odisea nunca fue sobre monstruos y dioses? ¿Y si, en realidad, era sobre el costo de las decisiones que cambian nuestra vida para siempre y, con ella, la de quienes caminan a nuestro lado?

María Angélica Bula: “Construir desde adentro para sembrar futuro”

Tres mil años después, seguimos leyendo a Homero fascinados por los cíclopes, las sirenas y los dioses que alteran el destino de los hombres. Pero es posible que esa sea apenas la superficie del relato. Tal vez la recreación de los monstruos fue la manera que encontró la literatura para describir aquello que nunca hemos podido nombrar del todo: las batallas invisibles que libramos dentro de nosotros.

Los lazos que derrotan la institucionalidad

Porque todos hemos conocido a Polifemo. No necesariamente con un solo ojo, sino con esa visión estrecha que nos impide mirar más allá de nuestro propio punto de vista. Todos hemos escuchado el canto de las sirenas: esas promesas seductoras que nos invitan a tomar el camino fácil, a perseguir el reconocimiento inmediato, el éxito sin límites o la aprobación de los demás. Y también todos, alguna vez, hemos conocido a Circe la hechicera, no porque alguien nos haya convertido en otra persona, sino porque ciertas circunstancias tienen la extraña capacidad de revelar quiénes somos cuando nadie nos observa.

La locura de seguir

Hay decisiones cuyo verdadero peso solo entendemos con el paso del tiempo. Algunas son extraordinarias; otras parecen insignificantes en el momento en que las tomamos. Aceptar un trabajo, renunciar a otro, casarse, separarse, tener un hijo, cambiar de ciudad, apostarlo todo por un sueño o, incluso, guardar silencio cuando debimos hablar; hablar cuando habría sido mejor callar. Ninguna de esas decisiones termina el día en que se toma; ese es apenas su punto de partida. Hay quienes han leído La Odisea como el largo viaje de un hombre obligado a convivir con el peso de sus propias decisiones.

Nos obsesiona la idea de llegar. Alcanzar la meta. Cumplir el objetivo. Conquistar el éxito. Pero la literatura clásica vuelve una y otra vez sobre una idea: el destino importa menos que aquello en lo que el viaje nos convierte. Odiseo no regresa siendo el mismo hombre que partió. El tiempo, las pérdidas, los obstáculos y las decisiones lo moldearon, como nos moldean a todos. Ese cambio no depende únicamente de lo que vivimos, sino de nuestra apertura para permitir que la experiencia nos transforme. Y, en ese camino, pocas fuerzas resultan tan silenciosas y resistentes como el ego.

El ego nos convence de que siempre tenemos razón. Nos impide reconocer nuestras limitaciones. Nos hace creer que pedir perdón disminuye nuestra autoridad, que cambiar de opinión es una señal de debilidad y que admitir una equivocación nos resta valor. Sin embargo, el crecimiento comienza precisamente cuando dejamos de defender la imagen que tenemos de nosotros mismos y nos permitimos ser transformados por la experiencia. Las personas que más crecen son las que convierten cada caída en conocimiento y entienden que la identidad no consiste en aferrarse obstinadamente a una versión de sí misma sino en tener la valentía de evolucionar cuando la realidad lo exige.

Esa transformación nunca es cómoda. Es una odisea. Porque cambiar implica despedirse de certezas, renunciar a una parte de quienes creíamos ser. Aceptar que la experiencia tiene el poder de desarmarnos para volver a construirnos. Vivimos, además, en una realidad que valora las respuestas rápidas, las convicciones inquebrantables y las opiniones definitivas. El liderazgo suele confundirse con infalibilidad y el éxito se presenta como una línea ascendente donde no hay espacio para la duda. Pero la vida real funciona de otra manera, la vida está hecha de revisiones, de aprendizajes, de preguntas que llegan mucho después de haber tomado una decisión. Madurar incluye aceptar que la persona que hoy somos ya no piensa igual que la de hace diez años. Y eso no es necesariamente una contradicción.

Los monstruos cambiaron de apariencia. Ya no tienen un solo ojo, ni encantan con su canto, ni lanzan hechizos sobre los hombres. Hoy se llaman soberbia, ansiedad, miedo al fracaso, necesidad de aprobación, resentimiento o incapacidad para soltar el pasado. Las tormentas ya no se levantan en el Mediterráneo; se levantan en el interior de quienes debemos aprender a vivir con las decisiones que tomamos. Y el viaje de regreso tampoco conduce a Ítaca. Conduce a ese ser profundo que respira, ese al que solo llegamos cuando el ruido de los monstruos empieza, por fin, a silenciarse. Tal vez esa sea una de las formas de leer hoy La Odisea: descubrir que el verdadero viaje nunca fue cruzar el mar, sino atravesar nuestras propias tormentas y aprender a navegar el alma.

María Angélica Bula Nader, CEO Dr. Andrés Duran Plastic Surgery SAS