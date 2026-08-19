Ana Catalina Cárdenas: “Me encanta ver a las personas utilizando su máximo potencial”

Hubo un momento que definió el rumbo de su carrera: mientras iniciaba su trayectoria en Psicología Educativa, un jefe identificó su potencial, que ella aún no reconocía, y la impulsó hacia el mundo organizacional. Esa experiencia se convirtió en el motor de una vocación que sigue guiando sus decisiones. “Entendí que mi propósito no era solo desarrollar carreras, sino ayudar a las personas a descubrir capacidades que, muchas veces, no han logrado ver. Cuando el talento encuentra oportunidades para crecer, las organizaciones se transforman”.

Con más de 15 años de experiencia en gestión del talento, liderazgo y cambio organizacional, ha ocupado posiciones estratégicas en Quala, Alpina, Falabella y Lee Hecht Harrison Colombia (LHH). Su recorrido le ha permitido comprender que el desarrollo de las organizaciones depende, en gran medida, de la capacidad de construir equipos sólidos, potenciar habilidades y consolidar culturas corporativas más humanas, equitativas y sostenibles.

Desde LHH Colombia lidera la estrategia de consultoría para empresas y equipos de alto desempeño, con un enfoque orientado a fortalecer las capacidades de los líderes y traducir ese crecimiento en resultados para las organizaciones. “El verdadero liderazgo no se impone, se revela”, asegura. Madre de dos hijas, esposa y líder activa en distintos espacios de su comunidad, ha integrado la vida personal y profesional bajo una premisa: transformar a otros comienza por la capacidad de transformarse a sí misma.