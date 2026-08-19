Innovar en un centro comercial es leer la ciudad

La historia de las ciudades puede leerse a través de sus espacios de comercio. Desde el Pasaje Hernández, inaugurado en Bogotá en 1893 como uno de los primeros espacios comerciales organizados del país, hasta los desarrollos de gran escala que hoy articulan el paisaje urbano, estos lugares han acompañado la evolución de nuestros hábitos cotidianos, moldeados por las dinámicas que cada época imprime en ellos. Por eso, cuando un centro comercial se transforma, no está modificando únicamente su infraestructura o su oferta de marcas: está respondiendo al pulso vivo de la ciudad que lo rodea.

En el sector retail suele hablarse con frecuencia de innovación, pero es clave precisar su significado. La innovación no se agota en la adopción de nuevas tecnologías, la implementación de inteligencia artificial o la habilitación de canales de omnicanalidad. Las herramientas digitales son instrumentos valiosos, pero la verdadera innovación empieza antes: en la capacidad estratégica de observar, interpretar y anticipar las transformaciones sociales. Innovar en un centro comercial es, en esencia, aprender a leer la ciudad y sus habitantes.

Hoy, estos espacios funcionan como observatorios urbanos donde la evolución de la oferta —el tradicional tenant mix— evidencia con claridad los nuevos comportamientos. La progresiva reducción de las áreas bancarias presenciales, por ejemplo, es el resultado directo de la bancarización digital. Paralelamente, el crecimiento de categorías como salud, belleza, bienestar y tecnología responde a un ciudadano que prioriza el autocuidado y la conectividad. La gastronomía, por su parte, ha dejado de ser una simple opción de alimentación para convertirse en un articulador social, donde las zonas de restaurantes y los espacios a mantel ofrecen lugares de encuentro y experiencia comunitaria.

Leer con precisión estas señales le permite al retail físico trascender la transacción comercial. La competitividad actual ya no se mide de manera aislada por las ventas por metro cuadrado, sino por la capacidad de generar un engagement real y un sentido de pertenencia en los visitantes.

Esta visión cobra especial relevancia en el contexto económico colombiano. Frente a un consumidor analítico y cuidadoso de su presupuesto, la tecnología por sí sola no genera lealtad si no está respaldada por la certidumbre. Es allí donde la confianza se posiciona como el activo estratégico más valioso del comercio. Atraer inversión de largo plazo, fidelizar marcas aliadas y dar estabilidad al sector exige una innovación ética, transparente y con propósito.

Bajo esta misma lógica se integra la sostenibilidad. Gestionar el entorno de forma responsable dejó de ser un atributo diferencial para convertirse en una expectativa básica e irrenunciable. La comunidad exige que los espacios que frecuenta aporten de manera positiva al medioambiente y al desarrollo social de su entorno.

Administrar un centro comercial implica asumir la responsabilidad de ser un actor urbano consciente. Cuando las personas cambian, se transforman sus hábitos, y con ellos evoluciona el comercio. Reconocer ese movimiento orgánico para crear espacios más humanos, seguros y relevantes es la mayor demostración de innovación.

Innovar es leer la ciudad y sus habitantes; y leer la ciudad es la única ruta para evolucionar de forma sostenible con ella.

Patricia Urrea Urrea, Gerente General de Salitre Plaza Centro Comercial