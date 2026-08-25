Catalina Rendón: al servicio del desarrollo regional desde la industria aeroportuaria

“Quisiera quedarme en la industria aeroportuaria hasta que termine mi vida profesional”, asegura esta paisa, administradora de Negocios y especialista en Mercadeo Estratégico.

Hizo clic con el sector cuando, en 2012, llegó a la constructora Portales Urbanos como Directora Comercial, y participó en la gestión de la concesión Aeropuertos de Oriente. Esa experiencia la llevó al Grupo Aeroportuario del Caribe, donde lideró la estrategia comercial de la concesión.

Desde hace siete años preside el área Comercial de Airplan, empresa concesionaria encargada de operar, administrar y modernizar las terminales aéreas de Rionegro, Medellín, Montería, Carepa, Corozal y el centro de Servicios Aeropuerto de Quibdó. Además de su formación profesional, ha desarrollado una gran pasión por el derecho y la arquitectura.

“Son dos ramas muy afines a mi carrera que me permiten participar en las mesas creativas en las que se diseñan las terminales aeroportuarias y pensar cómo lograr flujos de tránsito estratégicos de personas, de manera que favorezcan el desempeño comercial de los negocios que operan en esos espacios”, explica.

Está convencida de que una infraestructura aeroportuaria más moderna se traduce en mayor desarrollo para las regiones, un impacto que se refleja en el crecimiento de la conectividad aérea y el fortalecimiento del turismo. Ver cómo los destinos se conectan con lugares que antes parecían imposibles ha sido una de sus mayores satisfacciones.