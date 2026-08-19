Angélica Cantillo: “La inclusión nos obliga a ampliar la mirada del talento y a descubrir capacidades donde antes solo veíamos diferencias”

Dos propósitos impulsan el trabajo de esta ingeniera industrial: evitar que las organizaciones y los líderes olviden que detrás de todo empleado hay un ser humano, y avanzar en la inclusión laboral de personas con discapacidad. “Se suele hablar solo de productividad, KPI, rendimiento e inteligencia artificial, pero se descuida lo esencial en una empresa: las personas. No podemos olvidar la empatía, la solidaridad y la compasión”, dice Cantillo, especialista en Gestión del Desarrollo Humano en la Organización.

Que el área de Recursos Humanos mantenga un equilibrio entre las finanzas, los objetivos y el bienestar de la gente es lo que ha tratado de promover a lo largo de su carrera, inicialmente en la Fundación Panamericana para el Desarrollo, en la que durante 20 años trabajó en el área de Recursos Humanos y Gestión de Calidad, que llegó a liderar. Allí tenía a cargo la conformación de equipos multidisciplinarios, a veces de hasta 700 personas, para desarrollar proyectos sociales en el país.

Actualmente trabaja con la compañía brasileña ADA para el diseño e implementación de iniciativas de inclusión laboral orientadas a la selección, formación y vinculación de personas en situación de discapacidad. “Muchas organizaciones siguen buscando talento exactamente en los mismos lugares y evaluando bajo los mismos criterios. La inclusión nos obliga a ampliar esa mirada y a descubrir capacidades donde antes solo veíamos diferencias”, sostiene.