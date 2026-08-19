Ángela María Ceballos: “El equilibrio entre experiencia y oportunidad es lo que construye el sentido de pertenencia en las empresas”

“El equilibrio entre experiencia y oportunidad es lo que construye un sentido de pertenencia genuino”, afirma esta ingeniera industrial, con formación en Dirección Estratégica, quien acumula 31 años de trayectoria en el sector financiero.

Inició su camino profesional en el Banco de Occidente, donde ha ocupado seis cargos hasta asumir la vicepresidencia de Talento Humano y Administrativa, un recorrido que le ha permitido confirmar que las organizaciones construyen relaciones de largo plazo cuando generan oportunidades reales de crecimiento, aprendizaje y evolución.

Convencida de la importancia de “potenciar el talento y lograr la conexión entre el propósito de las personas y los objetivos del negocio”, ha liderado procesos de transformación cultural, liderazgo organizacional, relaciones laborales y sindicales, y gestión de recursos administrativos, integrando la estrategia de talento humano con los objetivos corporativos y los criterios de sostenibilidad.

Bajo su liderazgo, Banco de Occidente ha fortalecido una cultura de bienestar y alto desempeño que le permitió obtener, durante tres años consecutivos, el reconocimiento como el Mejor Lugar para Trabajar en Colombia y el Mejor Lugar para Trabajar para las Mujeres, según el ranking de Great Place to Work. Su visión refleja su apuesta por desarrollar el talento como motor de organizaciones más sólidas, sostenibles y preparadas para el futuro.