Jenny Arévalo: la controller que vela por la salud financiera en seis países de Latinoamérica

Para esta bogotana, contadora pública y especialista en Impuestos, la preparación fue clave para ganar credibilidad en un sector masculinizado, como el financiero. Esa disciplina estuvo marcada por su padre, quien le insistía que la educación era fundamental para salir adelante.

Mientras estudiaba en la universidad, buscó distintas formas de financiar sus estudios, como ser taxista, a los 18 años; secretaria en una empresa de ingeniería, y asistente y analista de Contabilidad en el sector bancario. Más adelante, entró a PriceWaterhouse como asistente de Contabilidad, donde alcanzó el cargo de contadora financiera. Allí tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos para estudiar inglés. “Así me abrí camino. Cuando uno hace las cosas porque le gustan, rompe barreras sin notarlo”.

Al asumir sus primeros cargos de liderazgo senior en Dupont, Nokia y AIG, su mayor reto fue dejar atrás la idea de que no era lo suficientemente buena. La confianza aprendida en casa fue su principal antídoto: “Me permitió transformar la manera como me proyectaba para hacerme escuchar”, recuerda.

Hoy hace parte de Experian, una multinacional especializada en información crediticia y análisis de datos financieros. Como controller para Latam vela por la salud financiera de la compañía en México, Panamá, Colombia, Perú, Argentina y Chile. Lidera un equipo de 19 personas, de las cuales 14 son mujeres. Esposa y madre de dos hijas, aspira a dejar un legado basado en la ética y la pasión.