Caterine Rojas: la líder que impulsa alianzas para llevar soluciones de protección a más personas

Como Administradora de Empresas, especialista en Negocios y magíster en Innovación, ha desarrollado su carrera en industrias donde los cargos de liderazgo han sido tradicionalmente ocupados por hombres. “Mi respuesta siempre ha sido prepararme, entender profundamente el negocio y dejar que la consistencia y los resultados hablen por sí mismos”, afirma.

Tiene más de 15 años de experiencia en desarrollo comercial, construcción de alianzas y crecimiento de negocios. Inició su trayectoria en el sector financiero y, cuando el emprendimiento ganaba protagonismo en Colombia, impulsó negocios con startups en América Latina y Europa.

Luego, dio un salto al sector asegurador, en el que encontró un propósito que la conectó profundamente: la posibilidad de proteger a las personas y acompañarlas en los momentos más difíciles de sus vidas.

Hoy lidera el canal de Masivos de Zurich Seguros Colombia, desde el que impulsa el acceso a soluciones de protección a través de alianzas con la banca, el retail, las utilities –empresas de servicios públicos– y los ecosistemas affinity –redes de aliados y comunidades con necesidades comunes–.

“El liderazgo de hoy no consiste en tener todas las respuestas, sino en seguir aprendiendo, escuchar y construir con otros”, dice. Tiene la convicción de que los límites no los define el género, sino la actitud con la que se enfrentan los desafíos. Como mamá y esposa, ha demostrado que no es necesario elegir entre construir una carrera y formar una familia.