Claudia Mesa Sierra: de abrir mercados en Chile a liderar en Colombia

Nació y creció en Medellín durante los años más duros de la violencia, rodeada de una familia grande, en la que las tías eran casi madres y los primos casi hermanos. Trabaja desde los 16 años y desde entonces ha construido una carrera marcada por la responsabilidad, la capacidad de adaptarse y abrir caminos.

Hoy, con un MBA en Administración y Dirección de Empresas, y más de 15 años de experiencia, dirige la sede Colombia de CBA Board, red internacional de negocios con más de 400 miembros, presente en 10 países de Iberoamérica que asesora a CEO, fundadores y altos ejecutivos. “Sueño con un board en cada región del país”, dice esta financiera que hace 13 años se fue a Chile a abrir un mercado con reglas completamente nuevas y desde 2025 asumió el mismo reto, pero esta vez desde su tierra.

“Liderar desde la resiliencia me ha dado paciencia y visión para ver más allá del día a día, y la fuerza para levantarme rápido cada vez que es necesario”, cuenta. Su misión en la comunidad es evitar que los altos ejecutivos tomen las decisiones más importantes en soledad, y por eso, su legado más importante es generar un ecosistema empresarial más participativo para Colombia: “Quiero construir un tejido corporativo sólido, en cada capa y en cada nivel. La huella que vale la pena dejar no es la de un liderazgo individual, sino la de una red que abrió caminos para que otros también llegaran”, concluye esta madre de tres hijos que vive entre Bogotá, Madrid y Santiago de Chile.