Encontró en su trabajo una forma de generar oportunidades. Como Gerente Comercial de una de las compañías de belleza y cuidado personal más grandes de Latinoamérica, cree que su rol no solo es la puerta por donde entran los negocios a la organización, sino la posibilidad de dar a conocer la otra cara del país.

“Soy afortunada porque cada vez que me paro frente a personas que no conocen la capacidad productiva de Colombia, puedo contarles lo que tenemos para ofrecer”. El privilegio viene con la responsabilidad de lograr que empresas líderes en el mercado global como Unilever, L’Oreal, Kimberly-Clark, Henkel, Beiersdorf y Natura fabriquen sus productos en Colombia.

“Cuando tomé el rol, teníamos uno o dos clientes. Hoy tenemos alrededor de 16 de las compañías más importantes del mundo. Mostrar a nuestro país dentro del mapa de oportunidades de estas empresas y estar cada vez más cerca de sus mercados dinamiza la economía nacional”. Ingeniera de Producción, especialista en Negocios Internacionales y magíster en Administración de Negocios de la Universidad Eafit, lleva 20 años en la compañía, 10 de ellos como Gerente de Desarrollo de Negocio. “Es el único lugar en el que he trabajado”, afirma.

Su agenda empieza a las 5:30 de la mañana, despidiendo a sus dos hijos. Luego, se reúne con personas de todo el mundo para demostrar que Colombia es una potencia de fabricación y exportación, capaz de desarrollar productos de talla mundial para cualquier mercado.