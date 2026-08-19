Tata Salazar: “Abrir nuevas posibilidades para otras mujeres es mi propósito”

Tatiana Salazar Barrientos, ‘Tata’ Salazar, es cofundadora y directora operativa de Brutal Marketing, una agencia que creó junto a su esposo y desde la cual ha construido una comunidad enfocada en marketing digital, creación de contenido e infoproductos. Su trayectoria ha estado marcada por una vocación que trasciende el ámbito empresarial: la enseñanza. A través de sus plataformas, ha impulsado procesos de formación para las personas, especialmente mujeres, interesadas en encontrar nuevas alternativas de ingresos, educación y desarrollo profesional, incluso desde sus hogares.

La transparencia se ha convertido en el sello de su liderazgo, dice. En un entorno digital donde la sobreexposición y las promesas poco realistas suelen ganar protagonismo, Salazar ha apostado por una comunicación basada en la honestidad y la autenticidad. Esa filosofía, asegura, ha sido determinante para consolidar su credibilidad y conectar con miles de personas que buscan información práctica y experiencias reales para emprender y crecer en el ecosistema digital.