La ejecutiva que transforma la sociedad a través del servicio

Perfil

Cuando a esta abogada administrativista le propusieron dirigir empresas, dijo que no porque no conocía el negocio. Contrario a lo que esperaba, la respuesta de quienes le hicieron el ofrecimiento fue: “No es pecado no saber algo, el pecado está en no querer superarse”. Esa reflexión terminó por facilitarte el camino. Aceptó el desafío y dejó atrás su carrera en el sector público para vincularse al Grupo Altum, un conglomerado de empresas privadas especializado en la prestación de servicios de tercerización, seguridad y vigilancia, y temporalidad. Eso ocurrió hace 22 años.