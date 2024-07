La inclusión de la mujer en el sector salud: más allá de los porcentajes

Cifras relevantes son que las mujeres representan casi el 70 % de la fuerza laboral del sector de la salud y los servicios sociales y de cuidado en todo el mundo (WHO, 2021). Sin embargo, se estima que ocupan solo alrededor del 25 % de los puestos de liderazgo en la salud (WHO, 2021). En Colombia el 84,9 % de quienes ingresan a la profesión de enfermería son mujeres, mientras que los hombres ocupan la mayoría de los trabajos en especialidades quirúrgicas.

El objetivo es que las mujeres dejen de enfrentar la discriminación basada en el género y al “techo de cristal” que limita su avance en trabajos que se consideran de mayoría masculina. Pero no se pone énfasis en los porcentajes, hacia una igualdad, sino que se busca que ésta se produzca rompiendo paradigmas que son propios del sector salud. La idea es evitar la segregación horizontal en la que un tipo de responsabilidades tienden a ser ocupadas por mujeres, mientras otras lo son por hombres. También la segregación vertical que se evidencia en el hecho de que los hombres ocupan la mayoría de los puestos de mayor rango salarial entre las profesiones médicas y del sector salud (WHO, 2019). Como consecuencia de esta segregación de género, las mujeres suelen estar concentradas en trabajos con rangos salariales inferiores y con oportunidades limitadas para ejercer roles de liderazgo (Reskin, 1993; WHO & ILO, 2022).