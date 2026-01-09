Cruz Verde amplía su ecosistema de salud y entra al bienestar de las mascotas con CruzPet

Las mascotas se han convertido en parte integral de la vida cotidiana de las familias colombianas. Ese cambio en la manera de entender el hogar fue el punto de partida para que Cruz Verde decidiera extender su propósito hacia el bienestar animal. “Hoy, esa familia ha cambiado, y las mascotas ocupan un lugar central en su vida cotidiana y emocional”, afirma Julio César Martínez, presidente de Cruz Verde Colombia.

Desde esa comprensión surge CruzPet como una evolución de la compañía. “CruzPet es la evolución natural y coherente de la misión de Cruz Verde. Ser líderes en salud y bienestar para toda la familia a precios bajos”, explica Martínez, al referirse a un proceso que se apoya en la trayectoria de cerca de cuatro décadas de la marca en el país.

El lanzamiento responde a un movimiento estratégico más amplio. “Nos convertimos en el primer retail farmacéutico en Colombia que integra el bienestar humano y animal bajo una misma propuesta”, señala el presidente de la compañía. La apuesta se centra en la construcción de un ecosistema que reúne salud, nutrición e higiene para las mascotas, con el mismo rigor y compromiso que ha tenido Cruz Verde con el cuidado de las personas.

Esa experiencia previa en el sector farmacéutico ha sido la base para diseñar la propuesta de CruzPet. “Hemos llevado todo ese expertise de Cruz Verde al universo pet. La calidad, la responsabilidad y la cercanía se traducen en un portafolio curado y en asesoría especializada en los locales”, explica Martínez. A esto se suma una visión clara de conveniencia. “Los tutores de mascotas buscan soluciones rápidas, completas y en un solo lugar, y eso es lo que pretendemos ofrecer”.

La primera tienda de CruzPet abrió en un punto estratégico del norte de Bogotá, en la calle 127 con carrera 17A. Allí, los visitantes encuentran un ecosistema enfocado en higiene, salud, nutrición y bienestar animal, acompañado por orientación especializada. “Lo que buscamos es acompañar a los tutores en cada etapa del cuidado de sus mascotas, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo el vínculo emocional”, afirma el directivo.

Este lanzamiento marca también el inicio de un plan de crecimiento progresivo. “Nuestro objetivo es ampliar esta línea a diferentes ciudades del país. Continuaremos con Medellín y poco a poco iremos extendiendo la huella a nivel nacional”, indica Martínez, al referirse a la proyección de CruzPet durante 2026.

Para Cruz Verde esta nueva marca amplía su impacto en la vida de las familias colombianas. “Así como durante muchos años Cruz Verde ha ayudado a democratizar el acceso a la salud humana, hoy buscamos elevar y profesionalizar el cuidado de las mascotas en el país”, concluye el presidente de la compañía.