Cruz Verde pone fin al contrato de dispensación con Sanitas EPS: esto es lo que se sabe

A través de un comunicado, Cruz Verde informó este sábado que no hay más prórroga de contrato de dispensación de medicamentos del plan de Beneficios en Salud (PBS) con la empresa Sanitas EPS.

La decisión fue compartida con las autoridades competentes y la empresa reconoció la importancia de que los usuarios tengan un buen acceso tanto a servicios como a productos. Esto con el fin de que se asegure el “goce efectivo de su derecho fundamental a la salud”.

La empresa anunció que la finalización se dará desde el próximo 30 de septiembre de 2026 y agregó: “Cruz Verde ha anunciado con seis meses de anticipación su decisión para que la EPS Sanitas realice una transición ordenada”.

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Igualmente, para que no se presenten malentendidos y que los usuarios del prestador de salud no entren en pánico, fueron enfáticos durante este periodo y hasta la fecha mencionada en que le darán plena continuidad en la entrega de medicamentos.

“Cruz Verde mantendrá la plena continuidad en la entrega de medicamentos en los términos comunicados a Sanitas y brindará el acompañamiento pertinente a la EPS y a los nuevos gestores farmacéuticos que esta designe”, escribieron.

Finalmente, aseguraron que seguirán con el fiel objetivo de ayudar al desarrollo y fortalecimiento de salud y de bienestar en el país y, al momento de la finalización, quieren seguir punteando como los mejores en líderes de cadena.

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“Cruz Verde reafirma su propósito de continuar siendo un actor determinante en la generación de salud y bienestar para los colombianos y seguir siendo la cadena de droguerías líder con presencia en todo el territorio nacional”, concluyeron.

Hasta el momento, la EPS Sanitas no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas también hablen al respecto y que, por ende, puedan dar expectativas de cuál será el paso a seguir.