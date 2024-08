La voz de Vicky Dávila en Colombia: una vida de retos y compromiso con la verdad

La historia de esta reconocida periodista colombiana está marcada por el sacrificio y la perseverancia. Creció en Buga, una ciudad del Valle del Cauca, donde vivió una infancia de esfuerzo constante, ayudando a su familia vendiendo productos como queso y lechuga. “Vivíamos en una finca… Me tocó vender cosas desde pequeña, pero nunca lo vi como una carga; al contrario, me formó inmensamente”, recuerda con una mezcla de nostalgia y gratitud.

Desde muy joven, mostró un interés innato por la comunicación y el periodismo. Sin embargo, su camino no fue sencillo. Tras mudarse a Bogotá a los 21 años, comenzó su carrera en un ambiente dominado por hombres, donde tuvo que demostrar su valía constantemente. Su vida personal también estuvo marcada por la adversidad: su primer esposo, el periodista Juan Carlos Ruiz, falleció cuando su hijo Simón tenía apenas tres meses de nacido. “En ese momento, tuve que decidir si me hundía o luchaba… y decidí luchar por mi hijo”, confiesa, una decisión que la empujó a trabajar con aún más ahínco.

A lo largo de su carrera, Victoria Dávila ha estado al frente de algunas de las investigaciones más importantes en Colombia, muchas veces enfrentando a poderosos políticos y enfrentando amenazas. “Siempre he hecho lo que creo que me toca hacer, aunque me haya equivocado mil veces. Es un trabajo que requiere 24/7 de dedicación, pero lo he hecho con amor y con la convicción de que estoy haciendo lo correcto”, afirma, consciente de los riesgos que ha asumido por su vocación investigativa.