En un país que constantemente busca referentes capaces de abrir caminos en medio de sus desafíos sociales, políticos y económicos, las historias de quienes construyen oportunidades desde distintos ámbitos cobran especial relevancia. Ese es el propósito de Los Nuevos 40, el libro del periodista José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, que presentó una nueva edición dedicada a reconocer a una generación de colombianos y latinoamericanos que se destacan por sus trayectorias, su talento y su capacidad de transformar su entorno.

La publicación reúne perfiles de personas que provienen de mundos tan diversos como la política, el derecho, la medicina, el periodismo, la gastronomía, las artes, la influencia digital y el liderazgo de comunidades indígenas. A ellos se suman diez figuras de otros países de América Latina, entre ellas representantes de Argentina y Chile, en una selección que busca ampliar la mirada sobre el talento que está impulsando cambios en la región.

“En Colombia sí hay futuro”: José Manuel Acevedo presenta su libro ‘El país en sus manos’, un texto lleno de historias de liderazgo, talento y resiliencia

Los Nuevos 40’, de José Manuel Acevedo, reúne a líderes colombianos y latinoamericanos cuyas historias de mérito, talento y perseverancia inspiran a construir un futuro diferente para la región. Foto: RCN

El lanzamiento de esta nueva edición se convirtió en un encuentro alrededor del liderazgo, el mérito y las oportunidades para las nuevas generaciones. La iniciativa pone el foco en personas cuyas historias no necesariamente comenzaron en escenarios privilegiados, sino que han estado marcadas por la perseverancia, el trabajo y la capacidad de abrirse camino en medio de diferentes circunstancias.

La apuesta del libro es mostrar que el liderazgo no tiene una única forma de manifestarse. Desde quienes toman decisiones en escenarios públicos hasta quienes innovan en sus profesiones, construyen proyectos, preservan sus comunidades o desarrollan propuestas culturales, los protagonistas tienen en común una mirada hacia el futuro y la intención de contribuir a una sociedad mejor.

Los Nuevos 40’, de José Manuel Acevedo, reúne a líderes colombianos y latinoamericanos cuyas historias de mérito, talento y perseverancia inspiran a construir un futuro diferente para la región. Foto: RCN

El libro también tiene una dimensión regional. La presencia de diez líderes latinoamericanos amplía la conversación más allá de Colombia y plantea una mirada sobre el talento, la innovación y las posibilidades de desarrollo de una región que enfrenta retos comunes, pero que también cuenta con una generación dispuesta a proponer nuevas soluciones.

“A los violentos se les responde con más prensa”: José Manuel Acevedo tras amenazas a medios de comunicación

José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN. Foto: Guillermo Torres

Durante la presentación, representantes de instituciones, medios de comunicación y figuras del ámbito público destacaron la importancia de reconocer las capacidades de quienes están contribuyendo al desarrollo del país y de América Latina.

Entre los asistentes al evento se destacaron Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Andrés Mompotes, director de El Tiempo, medio aliado de la iniciativa y el vicepresidente del país José Manuel Restrepo.

Restrepo puso especial énfasis en el valor de las experiencias de los protagonistas. En su reflexión, destacó tres enseñanzas: la importancia de las personas que acompañan los procesos de crecimiento y abren puertas; la capacidad del talento colombiano para competir internacionalmente; y la tecnología como una oportunidad para las nuevas generaciones, más que como una amenaza.

Los Nuevos 40’, de José Manuel Acevedo, reúne a líderes colombianos y latinoamericanos cuyas historias de mérito, talento y perseverancia inspiran a construir un futuro diferente para la región. Foto: RCN

Su mensaje también estuvo dirigido a los jóvenes, a quienes invitó a cuestionar su entorno, plantearse preguntas incómodas y contribuir a que más personas tengan acceso a oportunidades educativas. La reflexión apunta a uno de los desafíos fundamentales del país: evitar que el talento se quede sin posibilidades de desarrollarse por las barreras sociales o económicas.

José Manuel Acevedo, Director de Noticias RCN. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Acevedo ha reunido en esta edición testimonios de personas que, desde sus propias realidades, mantienen la convicción de que es posible construir un futuro distinto. El propósito no es desconocer las dificultades de Colombia o Latinoamérica, sino reconocer que, en medio de ellas, existen iniciativas, ideas y liderazgos que pueden contribuir a transformar esas realidades.