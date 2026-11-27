Desde hace 40 años, la psicóloga chilena Pilar Sordo realiza estudios de campo en Chile, Argentina, Colombia, México, Uruguay y España para entender el comportamiento humano en los complejos tiempos que corren, así como las relaciones interpersonales de hoy. Todos sus estudios se han convertido en libros y en charlas que abordan temas como el amor propio, el diálogo interno y la salud mental; la gestión del dolor, el duelo y la resiliencia; la relación con el cuerpo, la enfermedad y el envejecimiento; y el impacto de la tecnología y la vida acelerada en la gente.

Sordo lo ha escuchado todo en estos años. En los últimos 28, ha ido más profundo aún, porque acompaña a las personas a morir. El Círculo de Mujeres habló con ella, a propósito de su conferencia Decidir cómo nos miramos: reflexiones sobre el bienestar y el liderazgo femeninos, que tuvo lugar en la última sesión del año de esta comunidad.

CÍRCULO DE MUJERES: En sus investigaciones, usted ha profundizado sobre el diálogo interno y lo dañino que puede ser. ¿Cómo aprender a mirarse con generosidad sin caer en la complacencia?

PILAR SORDO (P. S.): Es que eso no pasa. Ojalá cayéramos en exceso de complacencia. Creo que, al contrario de lo que ocurre con la depresión, en la que la gente finge estar bien, nadie nunca finge estar mal. Las mujeres, además, siempre nos aplicamos sanciones en nuestro pensamiento interno porque la sensación de deuda es permanente. Son tantas cosas las que se supone tienes que cumplir durante el día para poder quedar satisfecha contigo y, al mismo tiempo, satisfacer a otros, que evidentemente, cuando llega la noche, no cumples. Siento que la verbalización dentro de lo femenino siempre ocurre desde la deuda, desde lo que no alcancé, y siempre hay que dar una explicación, hasta por lo positivo. ‘¿Por qué me veo joven?’, ‘¿por qué decidí dejarme las canas?’, ‘¿por qué salgo con alguien menor?, ¿por qué no salgo con nadie? Esas preguntas no se les hacen a los hombres. Me parece muy farsante eso de que las mujeres vamos hacia un mundo de mayor libertad, cuando siento que estamos mucho más atrapadas.

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CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo es el diálogo interno de las mujeres?

P. S.: De acuerdo a mi investigación ocurre en tres áreas: en relación a tu cuerpo físico, a tu parte cognitiva y al qué dirán. Consiste siempre en frases cortas y poco originales. Nosotras no nos decimos grandes textos: ‘Tonta, tarada, estúpida, ¿cómo no te diste cuenta?’. Lo que yo me digo el lunes es igual a lo que me digo el viernes, no hay mucha variación. Esas palabras son timbres marcados a fuego que en algún momento alguien me dijo y yo me lo creí, o que yo elaboré en pro de la deficiencia con la que me evalúo en relación al resto.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué tanto influyen hoy las redes en el diálogo interno de las mujeres?

P. S.: Tienen mucho que ver. Por eso es tan importante hablar de diálogo interno en el presente. Yo creo que mi abuela o, inclusive, mi madre, que tiene 83 años, no tuvieron conciencia de su diálogo interno. ¿Por qué mi generación empieza a tenerla? Por las redes. A mi juicio, las redes muestran dramáticamente ese ruido interior que hoy existe en todos, hombres y mujeres, pero mucho más en nosotras; es un ruido interior por la continua comparación que generan las redes, me guste o no me guste compararme, pero igual me voy a comparar. Esa comparación me va a llevar a una insatisfacción o a una sensación de déficit porque el resto hizo lo que yo no he hecho o no he podido hacer.

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CÍRCULO DE MUJERES: Es decir, ¿hoy es más retador ser feliz que en el pasado?

P. S.: Sin duda, entendiendo felicidad por paz, por ausencia de ruido, y no por estar contento. Esa sensación de ruido constante nos quita paz y, si nos quita la paz, nos quita el estado de bienestar (que es una palabra que no me gusta porque entró en el capitalismo).

CÍRCULO DE MUJERES: ¿El impacto de las redes ha sido más grande para los jóvenes o para todas las generaciones?

P. S.: Creo que es un poco transversal, ya a esta altura. Pero, sin duda, los jóvenes presentan más limitaciones porque tienen menos recursos para salir del circuito. Yo puedo imaginarme una vida sin un celular en la mano, angustiada, pero me la puedo imaginar. Un chico de 20 años no tiene cómo. Esa falta de recursos le impide la observación y la capitalización de recursos emocionales distintos, si es que no tiene una familia que le invite a jugar naipes o que no le permita sentarse a la mesa con el celular. Esos recursos tienen que estar planteados desde nuestras generaciones.

CÍRCULO DE MUJERES: Hablemos de liderazgo en estos tiempos. ¿Cómo llevarlo lejos?

P. S.: Creo que el liderazgo hoy tiene una sola palabra que puede jugar a favor o en contra, dependiendo del líder: la autenticidad. Es lo que hace que yo pueda sostener y diferenciarme de las presiones o de los espacios difíciles. Y para lograrlo creo que hay cuatro conceptos con los cuales tenemos que amigarnos. Primero: tener una sana relación con el error; creo que la equivocación es la mejor instancia de aprendizaje y hay que perderle el miedo. Segundo: aceptar las contradicciones, porque somos seres intrínsecamente contradictorios, y si no me acepto en la contradicción y en la ambivalencia me va a costar mucho abrir espacios de crecimiento. Tercero: aceptar la incomodidad, porque sin incomodidad no se crece, nadie crece estando cómodo. Cuarto: dejar de trabajar con dos impostores, que son el fracaso y el éxito. El fracaso solo existe cuando no se aprende del error, porque la vida es una continua sucesión de experiencias de aprendizaje.

CÍRCULO DE MUJERES: Usted dice que, con los años, el éxito va de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir?

P. S.: El éxito va cambiando. Para mí hoy, a los 61 años, consiste en tener tiempo, poder estar con los que amo o experimentar una sensación de libertad interior; probablemente a los 30 era educar a mis hijos de forma adecuada. Siento que el éxito va modificándose y moviéndose hasta llegar adentro, haciendo algo muy propio, muy secreto, muy asociado a respirar en paz, a dormir sin remedios, a amar lo que haces, a dar lo mejor de ti, a ser buena persona.

CÍRCULO DE MUJERES: Es que lo que te llenaba antes, ya no te llena.

P. S.: Paulatinamente, uno se va despidiendo de versiones de uno que ya no funcionan. Son verdaderos duelos, poco asumidos y poco hablados, pero son duelos. Y te vas encontrando con versiones de ti que descubres porque vas cambiando de opinión, porque lo que pensabas a los 30 ya no lo piensas ahora, afortunadamente. Y pronuncias frases como ‘no voy a ir a la cena porque no tengo ganas’ y la gente dice ‘pero cómo, si tú antes hacías, ibas, complacías y sonreías siempre, y ya no’. Uno deja de tenerle miedo a no encajar, pero el no encajar es un camino hacia el ermitaño bien grande, porque se te empieza a achicar tu circuito.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué es clave para quienes les cuesta poner límites?

P. S.: Es fundamental perder el miedo al rechazo. Es de esos aprendizajes que uno no quisiera tener en la vida, como aprender a desconfiar, como aprender a estar alerta, como aprender a que puedes tener una especie de filtro evaluador de las personas porque ya te han cagado tanto que ya aprendiste. Son esos aprendizajes que se producen desde la herida, pero que son necesarios para funcionar.

CÍRCULO DE MUJERES: O sea poner límites nos ayuda a ser más felices, entendiendo la felicidad como un estado de paz interior.

P. S.: Yo creo que sí. Cuando a mí me preguntan ‘qué toma la gente feliz’, yo digo ‘decisiones’. Uno tiene que ser consciente de tomar decisiones todo el santo día –desde cómo te levantas, lo que te pones, lo que desayunas, a quién llamas y a quién no– que apunten a que estés en paz. ¿Lo vas a poder hacer todo el tiempo? No. ¿Te va a dar resultados todo el tiempo? No. Porque la vida te va a sacar del eje. El gran desafío de la gente que trabaja por esa paz es volver a retornar al eje, volver al cauce, porque todo está desbordado.

CÍRCULO DE MUJERES: Son tiempos en los que es muy fácil perderse.

P. S.: Es que la ruta está dentro de ti. Por eso digo que la salida es hacia adentro. Mientras más sigamos buscando afuera, más nos vamos a perder. Porque, además, tenemos cientos de miles de opciones. ‘¿Y si elijo otra pareja porque, quizá, si sigo buscando encuentro alguien mejor?’. Entonces, nunca le doy tiempo al vínculo para que se desarrolle y nunca trabajo para que eso, de verdad, funcione. Es el efecto Tinder, el efecto del scroll, el no reparo en nada.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cuál es el gran desafío?

P. S.: Mantenerte en el eje: es la pausa, es no responder de inmediato, es aprender a decir ‘no sé’, darte el tiempo para poder emitir una opinión, observar antes de hablar. El silencio hoy es un elemento de poder brutal.