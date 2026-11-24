Lorena Piñeiro Cortés soñó desde niña con ser profesora. Nacida en Tuluá (Valle), llegó a Bogotá hace 15 años. Estudió Relaciones Económicas Internacionales, hizo una especialización y una maestría en Relaciones y Negocios Internacionales, así como un doctorado en Administración, gracias a distintas becas y al Icetex. Hoy, es rectora de la Universidad EAN, un logro que describe como el orgullo más grande de su vida. “Soy la prueba viviente de que la educación transforma vidas”.

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Desde los 19 años está dictando clase, cuenta. Conoce la EAN a detalle, pues llegó hace 13 años como profesora, para luego ser directora del programa de Negocios Internacionales, decana de la Facultad de Administración, vicerrectora académica, miembro de la Junta General del Consejo Superior de la universidad y gerente general.

Se levanta todos los días a las cuatro de la mañana para hacer deporte; no come lácteos, azúcar, ni gluten, convencida de que para ser una buena líder debe cuidarse a sí misma primero. En entrevista con el Círculo de Mujeres Semana Dinero, Piñeiro habla de los retos de la Educación Superior en Colombia, las brechas de género que debe superar el sector y de sus apuestas, a propósito de su nuevo nombramiento.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué retos afronta el sector educativo en el país?

LORENA PIÑEIRO (L.P): Lo primero es que necesitamos una educación mucho más humana. Somos pro inteligencia artificial, maravilloso, pero se nos olvida que estamos formando seres humanos y ellos tienen que seguir en el centro. Lo segundo, necesitamos una educación más pertinente. No podemos seguir formando a estudiantes que ven una cantidad de materias y llegan a un mundo para el cual no los prepararon. Hoy tengo alumnos que estudian y trabajan, lo necesitan. Y si es así, debemos darles herramientas desde el día uno. Para hacerlo, el trabajo con las empresas es vital. Las universidades tenemos que ser el primer lugar en el que un empresario piense si quiere formar a su talento. Traer la empresa al aula es maravilloso, ya lo hacemos con el programa Solucionadores del Futuro de la universidad, pero tiene que fortalecerse mucho más. Y el último desafío es abrirnos al mundo. Vamos a trabajar muy fuerte en esa visión global para que los estudiantes terminen de ‘comerse’ el mundo: que piensen global, pero que actúen local para construir un mejor país.

CÍRCULO DE MUJERES: Y en ese universo, ¿cómo les va a las universidades privadas?

L. P.: Es un sector que está contraído. Aunque sí ha habido un crecimiento en la Educación Superior en los últimos años, ha sido mayoritariamente por la educación pública. Desde la educación privada nuestro reto más grande es que nos vean realmente como un lugar innovador y pertinente; entregarles resultados prácticos y formarlos en habilidades muy rápidamente. Tenemos que volvernos espacios seguros para que los estudiantes puedan equivocarse, probar; de esa forma, cuando salgan al mundo real, ya tienen todas las herramientas. El otro punto es la financiación. Hay que trabajar para ser más accesibles y así democratizar la educación. Sabemos que la educación de calidad cuesta, pero hay muchos mecanismos para llegar, como la educación virtual, que es una de las apuestas de la EAN. La inteligencia artificial se vuelve otro reto. Adoptarla como una herramienta para que nos ayude a tener profesionales aumentados. Esa es mi teoría. Nosotros formamos profesionales aumentados con inteligencia artificial, pero en la base está lo humano.

CÍRCULO DE MUJERES: Todavía existen barreras para las mujeres que buscan llegar a cargos de decisión, ¿cómo ve usted el rol de las mujeres en el sector educativo?

L. P.: No creo que más del 10 por ciento de las mujeres del sector sean rectoras en el país, si se llega al 20 por ciento es mucho. Por eso mi nombramiento siembra un precedente muy importante: no es solo mi logro, sino otro paso para que las mujeres entren a la discusión pública sobre la Educación Superior. Mi llegada, además, es una oportunidad para alzar la voz en un sector que la necesita, porque los educadores formamos a todos los profesionales. Hacer a la educación pertinente, inclusiva, flexible e innovadora es una oportunidad para que el resto de las profesiones se transformen.

CÍRCULO DE MUJERES: Las carreras STEM siguen teniendo hondas brechas para las mujeres. ¿Qué deberían hacer las universidades para que más mujeres se interesen y vean un futuro viable en esas áreas?

L. P.: Esta transformación arranca desde el colegio, para poderles demostrar que esas carreras que hemos llamado ‘masculinas’ también son para nosotras y somos muy buenas en ellas. Desde la universidad he promovido un programa de becas para mujeres en tecnología, son becas del 50 por ciento, con las que cualquier mujer puede venir a estudiar a la universidad. El mensaje es que sí es posible. En esta problemática tenemos que trabajar también de la mano de las empresas. Creo que hoy las empresas sufren para encontrar su capital humano, sobre todo en tecnología. Entonces, debemos unirnos y preguntarles cuáles son los perfiles que necesitan y formarlos.

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CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo pueden las universidades contribuir a romper los estereotipos?

L. P.: La vía principal para ello es la educación, pero sobre todo trabajar desde lo humano, desde las power skills. Desde la universidad tenemos una política de diversidades que nos ayuda mucho en este tema. Ahora estamos creando un Human Power Lab, que va a ser una marca registrada de la universidad, un laboratorio en el que vamos a formar desde la experiencia, el arte y las humanidades. No les vamos a hablar simplemente de liderazgo o de ética; vamos a ponerlos a enfrentar dilemas éticos.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Esa apuesta también busca repensar la evaluación?

L. P.: Sí, en este Human Power Lab no va a haber notas. Se trata de: ¿Sabes o no sabes? ¿Tienes habilidades para negociar o no? Si no solucionas este dilema ético de la mejor forma, como se espera en una sociedad, puedes volver a intentarlo, equivocarte, puedes ‘romperte’ aquí, pero no afuera. Aquí hemos estado durante años con que el que tiene seis pasa y el que tiene menos se queda. Yo no he podido entender cuál es la diferencia entre el que saca cinco o seis. Yo quisiera una transformación de todo el sector educativo, poderme sentar con el Ministerio de Educación, con rectores, con expertos en educación y decir ‘transformemos esto porque se nos quedó chiquito y el mundo cambió’.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo lograr que las universidades tengan realmente una relación más estrecha con las empresas?

L. P.: Creo que de parte del sector productivo hay mucha desconfianza porque dicen: ‘Ah, es que las universidades son muy lentas, son muy paquidérmicas’, y hay que romper esa idea. Existen universidades en el país que nos movemos muy rápido. Una vía muy fácil y eficiente es que la universidad abra las puertas a retos empresariales: ‘Señor empresario, ¿usted tiene un dolor? ¿Usted tiene un reto que no ha podido solucionar en su empresa? ¡Tráigalo!’, y con estudiantes de pregrado, doctorado y maestría se lo soluciono. Ya lo hemos hecho. Entonces, si le abrimos la puerta a solucionar estos retos ganamos todos: las universidades ganan porque forman a sus estudiantes de manera experiencial y las empresas ganan en la solución de esas dificultades.

CÍRCULO DE MUJERES: Los jóvenes suelen afirmar que ahora no vale la pena ir a la universidad, ¿qué opina?

L. P.: Quiero desmitificar esa visión porque en un país como Colombia más del 85 por ciento de los empleadores dicen: ‘Necesito el título’. Lo que pasa es que el título ya no vale por sí mismo, necesitamos uno que traiga el respaldo de certificaciones, alianzas, microcredenciales, experiencia y prácticas, pero claro que sí, las universidades seguimos siendo pertinentes. Una persona que sale del colegio a los 15 o 16 años, si cursa dos años de carrera, como muchos quieren, o hace un curso de seis meses, todavía no está lista para dirigir una empresa. Lo que hacemos las universidades es formar en pensamiento crítico. Yo podría decir que mi apuesta más grande es que los estudiantes que lleguen, vengan a ‘parchar’. Mi objetivo es que el estudiante llegue y diga: ‘No necesito más la dopamina de este celular, la dopamina me la dan aquí’.