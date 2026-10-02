Agua por el futuro: ¿qué debe hacer Colombia para garantizar el acceso y aprovecharla como recurso económico de manera responsable?

Colombia tiene una gran riqueza hídrica, pero el agua no llega de la misma manera a todos los territorios ni con las condiciones necesarias para su consumo. A la variabilidad climática, la presión sobre los ecosistemas y las brechas de acceso se suma el fenómeno de El Niño, un escenario que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de proteger y gestionar el recurso antes de que las crisis lleguen.

Ese fue el punto de partida de Territorios del Agua, un encuentro organizado por el Sistema Coca-Cola y la Universidad Ean, que convocó a distintos actores para hablar de seguridad hídrica, territorio y desarrollo sostenible.

Ante el dilema de entender qué significa ser un país hídricamente seguro, Jorge Alberto Escobar, director del Instituto Javeriano del Agua, aseguró que esto implica medir y monitorear tanto las fuentes superficiales como las subterráneas y pasar de reaccionar ante las emergencias a planear con información.

La discusión también abordó la relación entre agua, territorio y bienestar, pues las necesidades no son iguales en todas las regiones y garantizar agua segura también puede generar nuevas oportunidades para las comunidades. Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad Ean, destacó la necesidad de conectar capacidades entre sectores y construir puentes que permitan responder a problemas que ningún actor puede resolver por sí solo.

Pero más allá del discurso, Andrea Yáñez, directora ejecutiva Fondo de Agua “Agua Somos”, resaltó que las soluciones requieren confianza, inversiones de largo plazo, seguimiento y participación comunitaria.

De la conversación a la acción

En el marco del encuentro, el Sistema Coca-Cola presentó los avances de Agua por el Futuro, una estrategia que combina eficiencia en la operación, conservación de ecosistemas y soluciones de acceso a agua segura construidas con las comunidades.

Isabel González, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad para Colombia y Venezuela de Coca-Cola Company. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“Tenemos dos prioridades claves alrededor del agua. La primera es aportar al acceso a agua potable a las comunidades donde operamos; la segunda, devolverle a la naturaleza el agua que usamos para operar”, explicó Isabel González, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad para Colombia y Venezuela de Coca-Cola Company.

Entre los resultados presentados están las 1.590 hectáreas de ecosistemas estratégicos vinculadas a acciones de conservación; Agua Viva, iniciativa construida con la participación de más de 60 ciudadanos y que beneficiará a 510 familias de las veredas Santa Helena, Buenos Aires y Epifanía, en La Calera; y cinco plantas potabilizadoras en Chocó, Amazonas, Putumayo y La Guajira. En conjunto, tienen una capacidad potencial superior a 54 millones de litros de agua potable al año y de beneficiar a más de 4.600 personas.

Esta experiencia, sin embargo, plantea un desafío más amplio. “Hemos entendido que el agua, más allá de ser una necesidad básica que por supuesto es lo primero que tenemos que abastecer, también es una fuente de producción económica”, señaló González.

El llamado que deja el encuentro es a pasar de la preocupación a la acción coordinada; entender las particularidades de cada territorio, escuchar a sus comunidades y sumar capacidades. Para González, la meta debería ser que “ojalá algún día de verdad tomarse un vaso de agua deje de ser un privilegio”.

La seguridad hídrica, entonces, no consiste únicamente en tener agua. Implica proteger los ecosistemas, garantizar su acceso, darle un uso eficiente y responsable, y construir alianzas para que siga disponible en el futuro.

*Contenido elaborado con apoyo de Coca-Cola